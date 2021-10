Supporto per smartphone da auto con ricarica wireless scontato del 50%

Un'idea interessante per avere il proprio smartphone a portata di vista e sempre carico, senza dover inserire ogni volta il cavetto di ricarica.

Davvero interessante questo supporto per smartphone da auto con ricarica wireless, che permette di non dover trafficare con il cavo ogni volta che si sale a bordo della propria vettura. Si tratta di un sistema intelligente, con ricarica Qi integrata, perchè sfrutta proprio la ricarica wireless presente sugli smartphone di ultima generazione. E non costa una follia, tanto che si trova oggi in offerta su Amazon a 19,99 €, con uno sconto del 50%.

Per il montaggio basta agganciare il supporto sulle bocchette dell’aria condizionata, con il vantaggio tra l’altro di poter eventualmente raffreddare il tutto in pochi secondi. Un giunto sferico rotante a 360° permette di sistemare il supporto con l’angolo di visione ideale, passando rapidamente dalla vista verticale a quella orizzontale e viceversa. L’alimentazione viene effettuata con il cavetto USB-C in dotazione mentre dal punto di vista tecnico, la ricarica si adatta in un range compreso tra 5 e 10 W.

L’offerta di Amazon di oggi prevede uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a 19.99 €, con spedizione gratuita Prime in un giorno.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.