OnePlus 11 5G, la “supercar degli smartphone” da 849 €

OnePlus 11 5G è il nuovo smartphone del marchio cinese che debutta ufficialmente anche in Italia. Con un comparto fotografico di livello, fatto di sensori Hasselblad, porta avanti il motto “Never Settle” che da sempre distingue il marchio cinese, distinguendosi per design, tecnologia e interconnettività.

Infatti, insieme a lui debuttano anche le OnePlus Buds Pro 2 e OnePlus Pad, il primo tablet. OnePlus 11 sarà in vendita dal 16 febbraio ore 10.00 al prezzo di 849 € in configurazione 8+128 GB e 919 € in configurazione 16+256 GB. Chi lo preordina entro la data di lancio potrà avere in omaggio uno speaker Bang & Olufsen o le OnePlus Buds Pro 2.

16 GB di RAM e ricarica rapida

Lato tecnico, il nuovo OnePlus 11 non delude: monta infatti il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 2, per una maggiore velocità di CPU e GPU che crescono rispettivamente del 35% e 25%, portando al contempo maggiore efficienza energetica e supporto Ray Tracing abilitato all’hardware in tempo reale.

Va detto inoltre che è il primo dispositivo con questo processore ad essere approvato Snapdragon Spaces Ready, cosa che consente agli sviluppatori di dar vita alle idee XR esplorando il pieno potenziale della realtà aumentata indossabile.

La RAM arriva fino a 16 GB e si unisce alla RAM-Vita di OnePlus, il sistema che permette di avere fino a 44 applicazioni attive contemporaneamente. La potenza riguarda anche la ricarica: con la tecnologia Supervooc, arriva fino a 100 W di potenza e si ricarica completamente in 25 minuti.

Display “da cinema” e foto professionali

Miglioramenti anche nel display, un Amoled Super Fluid da 6,7 pollici 2K e frequenza a 120 Hz con LTPO 3.0, tecnologia proprietaria del marchio che risparmia energia adattando la frequenza di aggiornamento in base all’uso. La qualità è sottolineata dal Dolby Vision, che rende OnePlus 11 tra i pochi Android a supportarlo. Anche l’audio è di livello: ha doppi altoparlanti “Reality” e supporta Dolby Atmos per un’esperienza premium sia tramite speaker che con le cuffie.

OnePlus 11 ha tre fotocamere Hasselblad. La principale è da 50 MP (IMX890), la seconda è da 32 MP pensata per i ritratti (IMX709) e infine la grandangolare da 48 MP (IMX581). Hasselblad ha implementato la calibrazione naturale del colore, con sensore multispettrale a 13 canali e modalità ritratto per un tracciamento della profondità vicino a quello di una DSLR.

Inoltre, lo smartphone è dotato dell’algoritmo TurboRAW HDR interno per catturare scene con nitidezza HDR e un’ampia gamma dinamica.

Di design

OnePlus 11 è uno smartphone di design. Realizzato con materiali di pregio, vede il sistema di fotocamere ben integrato con estetica circolare, e colorazioni alla moda: Titan Black ed Eternal Green.

La prima è in vetro smerigliato opaco per un effetto morbido e solido. La versione Eternal Green si ispira invece alle sfumature del crepuscolo della foresta pluviale, in grado di garantire vivacità all’esterno elegante, e di ridurre le macchie di impronte digitale.

Ecosistema completo

Come detto, OnePlus 11 arriva con il suo ecosistema. Si parte dalle OnePlus Buds Pro 2, che portano ad alti livelli la qualità audio con un suono degno di un cinema, le prime con compatibilità dell’audio spaziale per Android che simula l’esperienza surround, appunto, della sala.

Grazie alla tecnologia True Wireless Stereo di Google, pensata appositamente per Android 13, le OnePlus Buds Pro 2 sbloccano l’esperienza immersiva multidimensionale per la sorgente audio multicanale su YouTube e Disney+.

Le cuffie hanno anche collaborazioni di livello. L’equalizzatore EQ è stato messo a punto dal compositore premio Oscar Hans Zimmer. Con Dynaudio, produttore danese di altoparlanti, OnePlus ha creato MelodyBoost Dual Drivers, tecnologia a doppio driver da 11 mm + 6 mm che offre costantemente basse frequenze per bassi più profondi. ì

Le OnePlus Buds Pro 2 hanno Smart Adaptive Noise Cancellation, e offrono fino a 39 ore di riproduzione multimediale. Saranno disponibili dal 16 febbraio a 179 €.

Infine, il primo tablet made in OnePlus. Presenta lo stesso design premium in lega di alluminio visto sugli smartphone, e utilizza un vetro curvo 2,5D con rapporto schermo-corpo dell’88%. Al centro, la fotocamera per una grande esperienza.

Non manca la potenza, al pari degli smartphone: abbiamo un chispet Dimensity 9000 con core Cortex-X2 con clock fino a 3,05 GHz, 12 GB di RAM e la citata RAM-Vita. La batteria è da 9510 mAh per 14,5 ore di visione video, abbinata alla ricarica Supervooc da 67 W che permette di recuperare il 100% in 80 minuti,

Il display da 11,61 pollici supporta Dolby Vision per la massima esperienza multimediale, unito alla frequenza di aggiornamento dino a 144 Hz, per ora imbattuta su un tablet.

I prezzi e la disponibilità saranno resi disponibili nelle prossime settimane.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.