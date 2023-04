Nuova Mercedes EQE SUV elettrica da 590 km di autonomia

EQE SUV è la variante più versatile della Berlina EQE, ma con importanti innovazioni prese in prestito da EQS. Rispetto alla EQS SUV, è anche più agile e maneggevole.

Il nuovo modello presenta una bellezza inconfondibile, con una progettazione che fonde estetica e funzionalità, conferendo un carattere sportivo a un SUV. La sua aerodinamica è stata oggetto di un lavoro di cesello e presenta un valore di Cx a partire da 0,25, nonostante l’elevato volume di carico e lo sbalzo posteriore corto.

L’EQE SUV si presenta come uno dei modelli più spaziosi della sua categoria, pur essendo più compatta della EQE Berlina, con un passo più corto di circa nove centimetri e dimensioni esterne di 4.863/1.940/1.686 millimetri (lunghezza/larghezza/altezza).

EQE SUV offre una grande autonomia grazie alla concezione modulare della trazione che permette di variare la potenza motrice su un ampio spettro. Mercedes prevede che i valori si attesteranno su un range simile a quello delle berline EQE, in attesa della certificazione finale. La vettura offre autonomie WLTP di massimo 590 chilometri, ad eccezione dei modelli AMG, in funzione degli allestimenti e della configurazione.

La batteria agli ioni di litio di EQE SUV è costituita da dieci moduli ed è dotata di un innovativo software di gestione sviluppato internamente che può essere mantenuto aggiornato attraverso update Over the Air (OTA). In questo modo, la vettura è sempre al passo con le ultime innovazioni tecnologiche e si assicura un’esperienza di guida senza interruzioni.

EQE SUV offre una sofisticata progettazione termica con pompa di calore di serie che opera in modo efficiente: il calore residuo della trazione elettrica (convertitore CC/CA e motore elettrico) e della batteria ad alto voltaggio può essere impiegato per riscaldare l’abitacolo. Così facendo si riduce il consumo di corrente della batteria da destinare al riscaldamento, incrementando l’autonomia.

La tecnologia di EQE SUV

L’EQE SUV è dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita, il sistema di rilevamento automatico del limite di velocità e il sistema antisbandamento attivo. Inoltre, la Navigazione con Electric Intelligence è molto accurata e considera anche i costi previsti ad ogni sosta per la ricarica.

Il sistema di comando e visualizzazione MBUX fornisce all’utente suggerimenti personalizzati per numerose funzioni relative all’Infotainment, al comfort e alla vettura. Inoltre, l’MBUX Hyperscreen disponibile a richiesta, che si distingue per la progettazione “zero layer”, consente all’utente di visualizzare le applicazioni nella fascia più alta del campo visivo.

EQE SUV adotta una tecnologia DIGITAL LIGHT innovativa, tra cui la proiezione di segni di demarcazione o simboli utili sulla carreggiata, e l’ENERGIZING AIR CONTROL Plus con filtro HEPA. Il sistema ENERGIZING COMFORT collega in rete diversi sistemi comfort all’interno della vettura.

Versioni e prezzi

La nuova EQE SUV è stata recentemente introdotta sul mercato italiano e offre una vasta gamma di versioni, con quasi 30 diverse opzioni tra cui scegliere.

La gamma spazia dalle EQE 300, con 245 cavalli di potenza, con il modello entry level che parte da 91.991 euro, fino alle impressionanti EQE 43 AMG, con 476 cavalli, disponibili in due versioni: la 4Matic Premium al costo di 124.627 euro e la Premium Plus a 129.821 euro.

Tra le altre versioni disponibili si trovano le EQE 350 (+ e 4Matic) con 292 cavalli e le EQE 500 4Matic con 408 cavalli, che offrono una maggiore potenza rispetto alla EQE 300. Ogni versione ha una propria configurazione di allestimento e la gamma di prezzi varia di conseguenza.

