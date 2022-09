Orari F1 TV8 Monza 2022 con diretta su SKY e NOW

Ecco gli orari della F1 su TV8 del GP di Monza 2022 che verrà trasmesso in diretta Domenica 11 Settembre alle 15 su SKY e NOW. Si tratta della sedicesima prova del campionato di Formula Uno, quando mancano ancora sei Gran Premi alla chiusura della stagione. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

L’appuntamento è all’Autodromo Internazionale di Monza, che quest’anno raggiunge un importante traguardo, il compimento dei suoi primi 100 anni di attività. Il tempio della velocità con i suoi 5.793 m di tracciato ha ospitato alcune tra le più memorabili corse di auto e moto della storia del motorsport ed è annoverato tra i circuiti permanenti più antichi del mondo.

Max Verstappen, che ha vinto anche in Olanda, ha allungato ancora nel Mondiale. Leclerc agguanta Perez al secondo posto, pari a quota 201.

Nella classifica della F1 2022 del mondiale piloti e costruttori, Verstappen ha ben 109 punti di distacco su Leclerc che è secondo. Il monegasco deve credere nella rimonta, perchè ha dimostrato di avere una monoposto che può farcela. Secondo il calendario F1 delle gare, il prossimo appuntamento sarà per il GP di Singapore, nel weekend del 30 Settembre.

Pubblichiamo qui sotto tutti gli orari del Gran Premio di’Italia in TV per vedere la gara in chiaro e in diretta, ed anche in diretta su TV8.

Orari TV8 F1 GP Belgio

Domenica 11 Settembre

Ore 15: F1 gara in diretta su TV8

Orari F1 GP Monza dirette su SKY e NOW

Sky dedica alla programmazione del Gran Premio di Monza la diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW.

Il GP d’Italia live su Sky Sport e Now

Giovedì 8 settembre

Ore 15: conferenza stampa piloti – Live streaming su Skysport.it

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 9 settembre

Ore 9.10: F3 – prove libere

Ore 10.20: F2 – prove libere 1

Ore 11.30: Porsche SuperCup – prove libere

Ore 13.45: Paddock Live

Ore 14.00: F1 – prove libere 1

Ore 15.00: Paddock Live

Ore 15.25: F3 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: F2 – qualifiche

Ore 19.05: Paddock Live Show

Sabato 10 settembre

Ore 10.30: F3 – Sprint Race

Ore 12.00: conferenza stampa team

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13: F1 – prove libere 3

Ore 14: Paddock Live

Ore 14.25: Porsche SuperCup – qualifiche

Ore 15.15: Paddock Live – #skymotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8) – in streaming anche su Skysport.it

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.55: F2 – Sprint Race

Ore 18.55: Paddock Live Show

Domenica 11 settembre

Ore 8.30: F3 – Formula Race

Ore 10: F2 – Formula Race

Ore 11.45: Porsche Super Cup – gara

Ore 13: Drivers Parade

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 gara – in streaming anche su Skysport.it

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19: Race Anatomy

I nostri consigli in libreria per gli appassionati di F1

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.