Parcheggi Milano Autoclassica 2021: dove sono e come arrivare

Tutti i modi per arrivare e parcheggiare a Milano Autoclassica con la propria vettura, oppure con i mezzi pubblici locali, ma anche treni e in aereo, per visitare la manifestazione dedicata agli appassionati di auto storiche e youngtimer.

Sapevate che la somma totale dei parcheggi Milano Autoclassica 2021 raggiunge 10.000 posti auto? Ricordiamo che che la manifestazione dedicata agli appassionati di auto storiche e youngtimer, si terrà a Rho Fiera (MI) dall’1 al 3 Ottobre 2021. Qui tutte le informazioni sui biglietti, orari, programma e tutto quello che c’è da sapere.



Mappa Parcheggi Milano Autoclassica 2021

Nella mappa Parcheggi Milano Autoclassica 2021, sono indicate le strade per arrivare in auto ma anche i parcheggi. Sono disposti attorno alla Fiera e numerati da 1 a 5. Attenzione: vista l’alta affluenza, è possibile PRENOTARE il parcheggio a questo link.

C’è da dire che esistono altri parcheggi Milano Autoclassica, sempre in zona ma leggermente più distanti. In via Zara, a Rho, c’è il parcheggio della stazione ferroviaria di Rho, ogni circa 15 minuti parte un treno per Rho Fiera. A Mazzo di Rho in via Risorgimento c’è un parcheggio da 600 posti, collegato alla Fiera con la metropolitana.

Numero posti auto dei parcheggi in corrispondenza delle altre fermate della metropolitana che possono essere presi in considerazione come parcheggi Milano Autoclassica: Bisceglie (1370 posti), Cascina Gobba (1390), Maciachini (430), Crescenzago (540), Romolo (250), Gessate (440), San Leonardo (330), Einaudi (730) e San Donato (800).

Come arrivare a Milano Autoclassica



Oltre alla moto ed all’automobile, è possibile arrivare in Fiera Milano anche in treno, metropolitana, pullman o aereo.

Raggiungere Milano Autoclassica in moto o in auto

Dall’autostrada A4-Venezia: uscire a Pero-Fieramilano

Dalla A7-Genova, A1-Bologna e A4-Torino: A50 Tangenziale Ovest in direzione Varese, uscire a Fieramilano.

Dalla A8-Varese e A9-Como: alla barriera di Milano Nord seguire le indicazioni per A4-Venezia e uscire a Fieramilano.

Da Milano:

– autostrada A8 in direzione Varese-Como, uscire a Fieramilano

– autostrada A4 direzione Torino, uscire a Pero-Fieramilano

Arrivare ad Milano Autoclassica in metro o passante ferroviario

Uno dei mezzi più veloci è la metropolitana Linea Rossa M1 con Fermata Rho Fiera. Attenzione: per raggiungere Rho-Fiera Milano con la metro non è possibile utilizzare il biglietto urbano, ma solo uno dei biglietti a tariffa extra-urbana Rho Fiera da 2,50 euro, andata/ritorno 5,00 euro.

Se si hanno in previsione altri spostamenti, può essere conveniente il biglietto Giornaliero Fiera da 7,00 euro. Questo biglietto è valido per l’intera giornata della convalida senza limite al numero di viaggi da Milano fino alla stazione di Rho Fiera sulla Linea 1 della metropolitana rossa e viceversa.

Per quanto riguarda il passante ferroviario, dalle stazioni Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, porta Venezia, Dateo e porta Vittoria è necessario prendere la linea S5 Treviglio-Varese o la linea S6 Treviglio-Novara con fermata a Rho Fiera Milano.

Raggiungere Milano Autoclassica in treno

Nella stazione di Rho Fiera Milano fermano i treni della tratta Torino-Novara-Milano, tutti i treni regionali per Varese, Arona, Domodossola e Luino e alcuni treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano Porta Garibaldi-Rho.

Alla stazione Rho Fiera Milano fermano anche alcuni treni Frecciarossa e Frecciabianca che provengono o sono diretti a Milano, Roma, Torino, Venezia e Trieste.

Per chi arriva in treno, le indicazioni da seguire per arrivare in Fiera:

dalle Stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate: linea metropolitana verde in direzione Abbiategrasso o Assago; alla fermata di Milano Porta Garibaldi, cambiare per metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello;

dalle Stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate: linea metropolitana verde in direzione Abbiategrasso o Assago; alla fermata di Cadorna, cambiare per linea metropolitana rossa, direzione Rho-Fiera Milano con fermata Lotto-Fieramilanocity (con cambio metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello);

dalla Stazione Milano Nord Cadorna: linea metropolitana rossa, direzione Rho-Fiera Milano con fermata Lotto-Fieramilanocity (con cambio metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello);

passante ferroviario. Le linee S3 e S4 del passante fermano alla stazione Milano Nord Domodossola che si trova a 100 m da Largo Domodossola.

Raggiungere Milano Autoclassica in aereo

Per chi arriva in aereo, le indicazioni da seguire per arrivare a Milano Autoclassica a seconda dell’aeroporto scelto. Vista la situazione delle tratte aeree, le indicazioni sono di massima, consigliamo di verificare direttamente sui siti degli operatori eventuali modifiche degli orari o delle tariffe.

LINATE

L’Aeroporto è collegato con bus di linea n. 73, capolinea San Babila e Metropolitana Linea Rossa (direzione Rho-fieramilano) fermata Lotto-Fieramilanocity (con cambio metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello).

Soc. Airpullman Per i biglietti online, orari e prezzi: www.malpensashuttle.it

MALPENSA

Servizio ferroviario Malpensa Express

Prezzo € 13,00/corsa – € 20,00 a/r in giornata.

Arrivo/Partenza: Stazione Milano Cadorna, Centrale o Porta Garibaldi.

Partenze da Malpensa (Terminal 1): dalle ore 5.26 alle ore 23.56 ogni 15 minuti.

Partenze da Stazione Milano Cadorna, Centrale o Porta Garibadi: dalle ore 4.27 alle ore 23.27 ogni 30 minuti.

Prezzo € 10,00/corsa – € 16,00 a/r

Arrivo: Viale Serra, ang Via Traiano (fermata solo a richiesta).

Partenza: Viale Teodorico lato Pad. 1 (prossimità Gate 9 – Teodorico)

Partenze prossimità Gate 9 – Teodorico:

dalle ore 5.00 alle ore 7.30 ogni 30 min.

dalle ore 7.55 alle 20.15 ogni 20 min.

dalle ore 21.00 alle ore 23.30 ogni 30 min.

Ultima corsa ore 00.30.

Sbarco al T2 a richiesta

dalle ore 7.20 alle ore 20.00 ogni 20 minuti;

dalle ore 20.30 alle ore 23.30 ogni 30 min.,

ultime corse 00.15 e 1.20

Le partenze dal Terminal 2 sono posticipate di 10 min. circa

Bus Express

Prezzo € 10,00/corsa – € 16,00 a/r

Arrivo: Viale Teodorico lato Pad. 3 (fermata solo a richiesta)

Partenza: Viale Teodorico lato Pad. 1 (prossimità Gate 9 – Teodorico)

Partenze da Malpensa (Terminal 1-Uscita 4):

alle ore 6.00; dalle ore 6.30 alle ore 22.10, ogni 20 minuti

Partenze successive alle 22.40 e dalle 23.00 alle 00.30 ogni 30 min.

Le partenze dal Terminal 2 sono posticipate di 10 min. circa

Partenze da prossimità Gate 9 – Teodorico:

dalle ore 4.40 alle 20.40 ogni 20 minuti,

dalle 21.10 alle 23.10 ogni 30 minuti

Sbarco al T2 a richiesta

ORIO AL SERIO

Orio Shuttle – Airpullman Bus Company. Per i biglietti online, orari e prezzi: www.orioshuttle.it

Orio Express – Autostradale Bus Company Per i biglietti on-line, orari e prezzi: www.autostradale.it