Calendario F1 2022: le date aggiornate ed i circuiti dei 22 Gran Premi

Il calendario completo della F1 stagione 2022 con tutte le date aggiornate e tutti i circuiti sui quali si correranno i 22 Gran Premi del mondiale.

Ecco il calendario F1 2022 aggiornato con le date ed i circuiti sulle quali si svolgeranno. Si inizia con la gara di debutto delle nuove monoposto e delle nuove regole il 20 marzo con il GP del Bahrain.

Le gare in calendario dopo la cancellazione del GP della Russia sono al momento 22, con il GP di chiusura stagione che si terrà il 20 novembre ad Abu Dhabi. Miami ospiterà per la prima volta un Gran Premio, mentre per l’Italia l’appuntamento è doppio con il GP di Imola del 24 Aprile e il GP di Monza dell’11 Settembre. Qui invece tutti gli Orari F1 su TV8 e SKY di dirette e repliche.

Calendario F1 2022

L’elenco dei Gran Premi con le date della stagione 2022 della Formula 1.

# Paese Luogo Data 1 Bahrain Sakhir 18-20 mar 2 A. Saudita Gedda 25-27 mar 3 Australia Melbourne 08-10 apr 4 Italia Imola 22-24 apr 5 Stati Uniti Miami 06-08 mag 6 Spagna Barcellona 20-22 mag 7 P. di Monaco Monaco 27-29 mag 8 Azerbaijan Baku 10-12 giu 9 Canada Montréal 17-19 giu 10 G. Bretagna Silverstone 01-03 lug 11 Austria Spielberg 08-10 lug 12 Francia Le Castellet 22-24 lug 13 Ungheria Budapest 29-31 lug 14 Belgio Francorchamps 26-28 ago 15 Olanda Zandvoort 02-04 set 16 Italia Monza 09-11 set 17 Singapore Marina Bay 30-02 ott 18 Giappone Suzuka 07-09 ott 19 Stati Uniti Austin 21-23 ott 20 Messico Città del Messico 28-30 ott 21 Brasile San Paolo 11-13 nov 22 Abu Dhabi Yas Marina 18-20 nov

