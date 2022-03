Orari F1 TV8 GP Arabia Saudita 2022 in chiaro e diretta SKY NOW

Tutti gli orari F1 su TV8 del GP dell'Arabia Saudita 2022 con il programma completo del weekend per vedere la gara in chiaro, e la diretta su SKY e lo streaming su NOW.

Ecco gli orari F1 TV8 GP Araba Saudita 2022, con il via Domenica 27 marzo alle ore 19 in diretta ed alle 21.30 in differita in chiaro.

C’è grande attesa dopo la doppietta Ferrari nella gara d’esordio in Bahrain, proprio sul circuito di Jeddah, teatro del duello entrato nella storia della Formula 1 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Il programma televisivo parte Giovedì 24 marzo alle 17.45 con a Pit Walk. Venerdì 25, alle 11.30 del mattino la conferenza stampa piloti. Alle 15 e alle 18, le prove libere della Formula 1. Sabato 26 e domenica 27 marzo le qualifiche e la gara di Formula 1 saranno in diretta rispettivamente alle 18 e alle 19, con le differite su TV8 alle 21.30. Domenica ampio pre gara di un’ora e mezza e post fino alle 22. Tra sabato e domenica in programma anche Sprint Race e Formula Race di Formula 2.

Orari F1 TV8 GP Araba Saudita 2022 in chiaro

Sabato 26 marzo

Ore 21.30: qualifiche F1 in differita

Domenica 27 marzo

Ore 21.30: Gara F1 in differita

Orari oggi F1 GP Bahrain 2022 diretta SKY e NOW

Venerdì 25 marzo

Ore 11.30: conferenza stampa piloti

Ore 12.20: prove libere 1 F2

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: prove libere 1 F1

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.15: qualifiche F2

Ore 17.45: Paddock Live

Ore 18: prove libere 2 F1

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live Show

Sabato 26 marzo

Ore 13.25: Sprint Race F2

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: prove libere 3 F1

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.15: conferenza stampa Team Principal

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: qualifiche F1

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live Show

Domenica 27 marzo

Ore 15.50: Formula Race F2

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 19: Gara F1

Ore 21: Paddock Live

Ore 21.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 23: Race Anatomy

