Silent 62 3-Deck: l’innovativo cantiere navale austriaco Silent-Yachts continua il suo viaggio verso un futuro ecologico con l’imminente debutto mondiale del suo nuovo yacht di punta al Cannes Yachting Festival 2023.

L’atteso catamarano elettrico solare, il Silent 62 3-Deck è il primo yacht a tre ponti ad essere stato sviluppato sulla base del popolare modello Silent 60 e presenta un terzo ponte aggiuntivo completamente attrezzato al posto del flybridge retrattile.

Il Silent 62 3-Deck ha una forma ad alte prestazioni che è stata ottimizzata grazie a studi CFD, con una linea di galleggiamento più lunga. Tra i dettagli caratteristici degli esterni ci sono la lunga striscia di finestrature sulla murata dello scafo e l’aumento della superficie vetrata.

Silent 62 3-Deck: caratteristiche

Il terzo ponte aggiuntivo a bordo del Silent 62 3-Deck è disponibile in tre diverse opzioni di layout: un open sky lounge, un closed sky lounge o una suite armatoriale. A Cannes debutterà la versione open sky lounge.

Al posto del flybridge standard, che offre 21m² di spazio, la versione aperta, Front Exit, vanta un fly deck aperto di 50 m² con bar, galleria, tavolo da pranzo per 10-12 persone, numerosi divani e aree lounge. A bordo ci sono inoltre altre quattro cabine splendidamente arredate e l’area equipaggio ben attrezzata. Tutte le cabine sono doppie o matrimoniali e tutti i bagni sono dotati di doccia separata.

Il vasto salone del ponte principale offre 50 m² di spazio e dispone di ampie vetrate, con grandi spazi esterni a poppa e a prua, in modo da mantenere una stretta connessione con l’oceano.

Il Silent 62 3-Deck è equipaggiato con 42 potenti pannelli solari che raggiungono fino a 17 kWp. Lo yacht è quindi autosufficiente ed utilizza una propulsione elettrica silenziosa (E-Power +) che comprende 2 motori elettrici da 340 kW, un generatore diesel da 150 kW e una batteria al litio da 286 kWh per un’autonomia illimitata senza rumori, fumi o vibrazioni.

Vero e proprio yacht d’altura, il Silent 62 3-Deck ha notevoli capacità di crociera ed è in grado di navigare in modo efficiente fino a 100 miglia al giorno alimentato dal sole. Inoltre, la disposizione dei componenti di bordo consente di alimentare tutti i sistemi senza la necessità di far funzionare un generatore. Il generatore viene utilizzato per ricaricare le batterie solo nei rari casi in cui è necessario sostenere velocità più elevate per periodi prolungati, o quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli per diversi giorni.

Inoltre, il basso pescaggio del Silent 62 3-Deck consente di accedere a baie poco profonde rendendola l’imbarcazione ideale per le crociere in aree come i Caraibi e il Sud-Est asiatico.

La piattaforma di poppa idraulica opzionale dello yacht funge anche da piattaforma da bagno e può ospitare un tender di 4,2 metri di lunghezza. Un ottimo abbinamento per il catamarano è il Silent Tender 400 elettrico, che si adatta perfettamente alla piattaforma. Per gli esploratori più appassionati è possibile stivare altri giochi d’acqua, kayak e biciclette elettriche.

Oltre al Silent 62 3-Deck, il cantiere svela in anteprima anche la versione Front Exit dell’apprezzata serie Silent 60.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.