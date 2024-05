Evo Yachts Salone Nautico di Venezia 2024

Evo Yachts fa il suo debutto al Salone Nautico di Venezia 2024 con il suo modello di punta: l’Evo R4 WA.

Evo Yachts, noto per la sua presenza nei principali boat show internazionali, debutta per la prima volta al Salone Nautico di Venezia 2024, che si svolgerà nella splendida cornice dell’Arsenale, dal 29 maggio al 2 giugno. In collaborazione con Frattin Yachting, Evo Yachts presenta uno dei suoi modelli più prestigiosi, l’Evo R4 WA. Questo yacht di 13 metri, noto per le sue linee eleganti e minimaliste, rappresenta l’essenza della versatilità e del lusso. Le sue sponde laterali “XTension” si aprono idraulicamente, trasformando lo spazio in una terrazza sul mare di oltre 25 metri quadrati, caratteristica che lo distingue nel panorama nautico mondiale.

Pulizia delle linee, ottimizzazione degli spazi grazie a innovative soluzioni modulari e luminosità naturale sono stati tra i punti cardine del progetto, che ha dato vita a uno scafo caratterizzato da una prua dritta e linee filanti, impreziosito da ampie finestrature rettangolari e prese d’aria derivate dal design automotive.

Oltre alle già citate sponde “XTension”, il yacht è dotato di un “Transformer” di poppa, che facilita l’accesso al mare e aumenta ulteriormente la fruibilità dello spazio esterno. Queste innovazioni non solo migliorano l’esperienza a bordo, ma riflettono anche l’orientamento del brand verso soluzioni all’avanguardia che rispettano la tradizione nautica italiana. La plancia di comando è costituita da un unico elemento curvo personalizzabile con doppio schermo touchscreen da 12”, timone, joystick per i motori Volvo IPS. Tutta l’area del pozzetto è ombreggiabile grazie al T-Top in acciaio.

Sottocoperta ci sono una dinette e un bagno con doccia interna a tutta altezza. La zona di poppa si configura come un open space e i posti letto sono quattro, mentre i motori sono due Volvo Penta IPS 650 da 480 cavalli ciascuno grazie ai quali è possibile raggiungere una velocità massima di 36 nodi e una velocità di crociera di 27 nodi.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Evo Yachts

Copyright Image: Sinergon LTD