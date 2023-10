Evo Yachts R4 WA: il day cruiser di 13 metri con livrea light grey

In occasione del Fort Lauderdale Boat Show 2023, Evo Yachts ha esposto un’elegante versione di Evo Yachts R4 WA caratterizzata dalla colorazione light grey.

Evo Yachts R4 WA: caratteristiche

Evo R4 WA è un day cruiser di 13 metri progettato per offrire un’imbarcazione in sintonia con lo stile sofisticato e contemporaneo di Evo Yachts, ma con un piglio marcatamente più sportivo: i punti di forza principali sono prestazioni, trasformabilità e possibilità di customizzazione, da sempre elementi fondamentali della filosofia progettuale del brand.

Pulizia delle linee, ottimizzazione degli spazi grazie a innovative soluzioni modulari e luminosità naturale sono stati tra i punti cardine del progetto, che ha dato vita a uno scafo caratterizzato da una prua dritta e linee filanti, impreziosito da ampie finestrature rettangolari e prese d’aria derivate dal design automotive.

Peculiarità fondamentale della barca, che assieme ad altre caratteristiche ne ha decretato il successo sul mercato, sono le sponde laterali a poppa “XTension” che aprendosi idraulicamente in meno di 30 secondi incrementano del 40% lo spazio della beach area, trasformandola in una terrazza pieds dans l’eau di oltre 25 metri quadrati. La plancia di comando è costituita da un unico elemento curvo personalizzabile con doppio schermo touchscreen da 12”, timone, joystick per i motori Volvo IPS. Tutta l’area del pozzetto è ombreggiabile grazie al T-Top in acciaio.

Sottocoperta ci sono una dinette e un bagno con doccia interna a tutta altezza. La zona di poppa si configura come un open space e i posti letto sono quattro, mentre i motori sono due Volvo Penta IPS 650 da 480 cavalli ciascuno grazie ai quali è possibile raggiungere una velocità massima di 36 nodi e una velocità di crociera di 27 nodi.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED