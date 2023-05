Holterman Xtreme-60: il nuovo motoryacht

Holterman Xtreme-60: il cantiere navale olandese ha presentato un nuovo motoryacht versatile da 20 metri della sua gamma Xtreme, che si posiziona tra i modelli esistenti Xtreme-54 e Xtreme-78. La costruzione dello scafo è già completata e ora l’attenzione si concentra sugli interni.

Holterman Xtreme-60: caratteristiche

Lo sviluppo di Xtreme-60 si ispira molto al modello Xtreme-78. Il lungo ponte di poppa è progettato per offrire ampi spazi per il relax sia all’ombra che al sole. I larghi camminamenti laterali, protetti da murate profonde e sicure, si estendono fino a un’elegante area salotto sul ponte di prua. Un tavolo e due panche rivestite in tessuto bianco opaco Sunbrella creano il luogo perfetto per l’aperitivo.

Il beach club estremamente flessibile si trova all’estremità opposta della barca. Grazie ad un pannello azionato idraulicamente si apre un grande lazzaretto dove poter riporre attrezzature per immersioni, biciclette o qualsiasi altro equipaggiamento. La plancetta può essere abbassata per facilitare l’accesso al mare e funge anche da stivaggio per un tender fino a 5,5 metri di lunghezza.

L’interior design di Xtreme-60 è stato curato da Kitty van der Kamp. Il ponte principale ha un ampio salone open space, con vetrate panoramiche e un collegamento con l’area relax e la sala da pranzo sul ponte di poppa. All’interno anche la cucina e un accogliente spazio per il pranzo.

Su questo primo modello, il ponte inferiore è configurato con una spaziosa cabina armatoriale con un bagno dotato di una doccia sontuosa e con lavandini separati per lui e per lei. Più avanti si trova un accogliente salotto TV, illuminato da ampie finestre laterali e un oblò. Una camera doppia per gli ospiti ben attrezzata si trova a prua, con accesso a un secondo bagno. Lo stile degli interni utilizza una gamma di tonalità e materiali naturali per creare un ambiente sofisticato e contemporaneo.

La propulsione è fornita da due efficienti motori Volvo Penta D6-300hp, in grado di raggiungere una velocità di crociera di 8 nodi o una velocità massima di 11 nodi. In combinazione con un serbatoio carburante da 5.000 litri, questa configurazione offre un’autonomia di circa 1.100 miglia nautiche per avventure senza limiti.

