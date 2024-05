Antonini Navi SUY 135: il nuovo superyacht full-custom

Antonini Navi presenta il SUY 135, un superyacht full-custom progettato da Aldo Manna e Fulvio De Simoni, con consegna prevista per il 2026.

Antonini Navi, rinomato cantiere navale specializzato nella costruzione di yacht full-custom, presenta con orgoglio il suo nuovo gioiello: lo Sport Utility Yacht – SUY 135. Questo innovativo superyacht è il frutto della collaborazione tra Aldo Manna, Partner e Direttore Commerciale di Antonini Navi, e il celebre designer Fulvio De Simoni. La prima unità del SUY 135 è già in costruzione e la consegna è prevista per il 2026.

Il SUY 135 fa parte di un progetto più ampio che include anche il SUY 190 e il SUY 108, completando una gamma di yacht innovativi con caratteristiche marine eccezionali. Questi superyacht sono progettati per rispondere alla crescente domanda di una nuova tipologia di imbarcazioni in grado di navigare in acque profonde, offrendo al contempo comfort e lusso, mantenendo un contatto diretto con l’oceano e la vita marina.

Attualmente in costruzione presso il cantiere di Antonini Navi, il SUY 135 misura 44 metri di lunghezza e ha una stazza di circa 480 GT. Questo yacht dislocante è il primo della nuova linea di Sports Utility Yachts (SUY) del cantiere. Il design innovativo è stato curato da Fulvio De Simoni, con l’architettura navale sviluppata dallo Studio Arrabito. Costruito in acciaio, il SUY 135 combina l’estetica dei superyacht con una straordinaria capacità di navigare in qualsiasi mare.

L’idea alla base del SUY è quella di permettere all’armatore e ai suoi ospiti di godere dello yacht a 360 gradi, utilizzando toys, servizi, tender e altri mezzi per numerose attività sportive e ricreative offerte dal mare. Il SUY 135 offre un’architettura navale, ingegneria e compartimentazione pensate per permettere una completa personalizzazione degli esterni e degli interni. Il layout interno standard prevede un ponte principale e uno superiore collegati da un ponte rialzato con una breve scala e cinque cabine per gli ospiti. Gli alloggi includono una suite armatoriale di 56 metri quadrati sul ponte principale e quattro cabine con bagno in suite sul ponte inferiore. Il capitano e cinque membri dell’equipaggio dispongono di un’area dedicata. Opzioni di allestimento comprendono una palestra, una spa/sauna e diverse configurazioni delle cabine.

Gli spazi esterni del SUY 135 sono progettati per il massimo comfort e includono una veranda di 40 mq con area per pranzare all’aperto, riparata dalle intemperie, e un beach club di 35 mq con vasca idromassaggio a poppa. Sul Sun Deck, una seconda vasca idromassaggio offre una vista panoramica, mentre un bancone bar, un tavolo da pranzo informale e i prendisole completano l’arredamento.

Un ampio garage trasversale per il tender consente di stivare un RIB di 7 metri, lasciando molto spazio per i toys. Il SUY 135 ha un’autonomia di 4.000 miglia nautiche alla velocità di crociera di 10 nodi e una velocità massima di 16 nodi. Gli stabilizzatori a velocità zero assicurano un elevato livello di comfort.

Fonte Antonini Navi

Copyright Image: Sinergon LTD