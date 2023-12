E’ arrivato Frankenstein su quattro ruote, e fa paura.

Se incontrassi questo mostro su strada mi verrebbe un colpo. Si, perché questo strano essere è una Honda Accord letteralmente spiaccicata sopra ad un Chevrolet Suburban. Il bello, o il brutto, è che funziona davvero.

La costruzione del Frankenstein su quattro ruote è stata messa in opera da Morning Raven ed è iniziata da una Honda Accord che era stata modificata per apparire in stile Mad Max. Ha poi comprato una Chevrolet Suburban di ottava generazione, ha tagliato via il tetto e ci ha saldato sopra la Accord, avendo cura di usare una certa pendenza.

Poi ha saldato diversi serbatoi di benzina, cassette di pronto soccorso, cartelli e pezzi di metallo arrugginiti sulla carrozzeria, compiendo una sorta di trapianto, ottenendo due veicoli in uno solo.

Ci risparmiamo tutti i riferimenti al film, ma una esclamazione in stile Milanese Imbrutito vogliamo farla: “Ma puoi?“…

Foto: Matthew R Lemieux

