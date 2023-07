Vi ricordate lo sport tv della Peugeot 206 con l’incredibile scultore in India?

Per la serie “devo averla assolutamente”, questo spot della Peugeot 206 entra direttamente nell’olimpo delle pubblicità più belle di sempre.

Si, perchè chi di noi non si è mai trovato nella posizione di sognare un’automobile, anche solo per far colpo con gli amici o con… una bella ragazza? Ci vuole ingegno e perseveranza, come ci dimostra questo simpatico giovane indiano, che incomincia a martellare senza pietà la propria vecchia Hindustan Ambassador, compreso l’uso di un “leggerissimo elefante”, fino a farla diventare una vera e propria Peugeot 206.

Sono passati ben 20 anni dalla prima messa in onda nel 2002, eppure è ancora attuale. I creatori di questo spot Peugeot sono Giovanni Porro e Roberto Greco, mentre la musica è “Heaven Is A Place On Earth” di Raja Mushtaq, in seguito remixata come “Husan“, di Bhangra Knights: la trovate anche su Spotify.

—–

