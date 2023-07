Noleggio auto a lungo termine senza anticipo: a chi conviene?

Lo dice la parola stessa: il noleggio auto a lungo termine senza anticipo è una formula che consiste nel noleggiare una vettura senza anticipare alcuna quota di denaro.

Per questo è una soluzione che piace a privati e aziende, anche se rispetto al noleggio a lungo termine tradizionale la rata mensile diventa in media più alta. Si tratta però solo di uno di tanti aspetti: vediamo nel dettaglio come funziona l’offerta di noleggio auto senza anticipo.

Come funziona il noleggio auto a lungo termine senza anticipo

Il noleggio auto a lungo termine senza anticipo funziona esattamente come ogni tradizionale noleggio a lungo termine: il pagamento di un canone mensile consente al privato, alla piccola media impresa o all’azienda di affittare una vettura per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi e con una soglia chilometrica massima prestabilita.

Durante l’arco contrattuale l’auto rimane di proprietà della società di noleggio a lungo termine e al termine il cliente può scegliere se firmare un nuovo contratto di noleggio con un’altra vettura o semplicemente restituire il veicolo. Differentemente dalle altre formule, però, il noleggio auto a lungo termine senza anticipo non prevede l’esborso di una somma, solitamente variabile tra il 5% e il 30% del valore della vettura.

Per questo, il noleggio senza anticipo è molto appetibile per i privati, che spesso non possono o non vogliono accollarsi l’onere di dover aprire il portafoglio già prima di firmare il contratto.

La società di renting si riserva comunque il diritto di verificare al momento della stipula del contratto quali garanzie offre il privato o l’azienda che sceglie l’auto a noleggio più giusta per le sue esigenze.

A chi conviene

Il noleggio auto a lungo termine senza anticipo conviene indubbiamente, come detto, ai privati, che hanno un potere di spesa solitamente minore rispetto alle aziende. Conviene però anche alle piccole e medie imprese, per le quali la voce anticipo rappresenta un peso sul budget dell’ufficio acquisti.

Per quanto riguarda la tipologia di auto, conviene certamente sulle auto di piccola e media taglia, sulle quali si riesce comunque ad ottenere una rata mensile conveniente, comprensiva di tutti i servizi.

A chi non conviene

Abbiamo detto più volte che il noleggio auto a lungo termine è una formula che si addice ad aziende e professionisti. Ma il noleggio a lungo termine senza anticipo non sempre conviene a chi possiede una Partita Iva. Il professionista che vuole mettersi al volante di un’auto premium, infatti, con questa soluzione è chiamato a sborsare una cifra mensile molto elevata, quindi può trovare maggiore agio nell’ammortizzare il canone sborsando in anticipo una somma di piccola e media entità.

Anche per la media e grande azienda l’anticipo sulle auto a noleggio rappresenta la soluzione più gettonata. Una pratica che, peraltro, consente di gestire con maggiore serenità la fase di preassegnazione: nell’attesa del veicolo ordinato, infatti, l’esborso di una somma di denaro diventa una garanzia per ottenere una vettura di pari o simile livello da utilizzare per le proprie esigenze di lavoro o nel tempo libero.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.