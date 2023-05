Come scegliere l’auto giusta per il noleggio a lungo termine

Scegliere la giusta auto per il noleggio a lungo termine per garantirsi la massima soddisfazione e convenienza è l’obiettivo primario quando si sceglie questa formula.

Con tante opzioni disponibili sul mercato, orientarsi non è semplice. Ecco, dunque, una guida veloce per scegliere la soluzione migliore se stai cercando di noleggiare un’auto a lungo termine.

I consigli per scegliere l’auto con il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine può essere una soluzione ideale per chi cerca un’auto senza dover affrontare un investimento iniziale elevato. Per scegliere la migliore offerta, è importante valutare la durata del contratto, i chilometri previsti e le opzioni di manutenzione e assicurazione. In questo modo si potrà trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.

Vediamo meglio come fare per non incorrere in errori e scegliere la formula ideale per noi.

Valutare le proprie esigenze

La prima considerazione riguarda l’utilizzo dell’auto a noleggio a lungo termine: solitamente si tratta di una vettura che si usa sia per lavoro, sia per il tempo libero, quindi occorre valutare con attenzione le proprie esigenze.

Sei un libero professionista o un privato? Quanti chilometri fai al mese? Dove ti muovi solitamente, in città o fuori città? Hai una famiglia con figli? Ti sposti spesso per la tua professione? Ti capita nel weekend o durante le feste o le ferie di fare lunghi viaggi? Sono queste alcune delle semplici domande da cui partire. Senza dimenticare l’aspetto che, qualunque formula si scelga, è prioritario: il budget che hai a disposizione.

La scelta dell’auto dipenderà anche e soprattutto dalle risposte a questi quesiti: se ad esempio sei un libero professionista, scegliendo il noleggio a lungo termine o il leasing puoi usufruire di vantaggi fiscali in termini di deduzioni e detrazione.

Se invece fai 3000 o più km al mese, il noleggio a lungo termine non rappresenta certamente la migliore soluzione per te, a causa dei limiti di chilometraggio presenti nel contratto, mentre se ne fai pochi e ti sposti prevalentemente in città, allora il noleggio di un’auto elettrica o ibrida può essere un’opportunità. Se, last but not least, hai una famiglia con due o tre figli, ecco che, passando alla tipologia di auto, un Suv o una station wagon di dimensioni medio grandi diventano una scelta quasi obbligata.

Scegliere il tipo di auto

Tra i vantaggi del noleggio, c’è sicuramente la possibilità di prevedere la maggior parte dei costi in anticipo, essendo i principali servizi inclusi, in particolare RCA e manutenzione, inclusi nel contratto. Quindi nell’entità del canone mensile sono riassunte gran parte delle spese da sostenere.

Il budget a disposizione da una parte e le esigenze dall’altra possono guidarti nella scelta della tipologia di auto: berlina di piccole dimensioni, solitamente più economica, Suv, la “carrozzeria” più modaiola”, station wagon, berlina di grandi dimensioni o monovolume. Al tipo di carrozzeria è legato un altro aspetto fondamentale del noleggio a lungo termine: il valore residuo dell’auto, ovvero il valore futuro stimato di quell’auto sul mercato dell’usato. Più un modello ha un valore residuo alto, più il canone sarà conveniente.

In media, oggi i Suv sono la categoria con il valore residuo più elevato, seguiti dalle berline, che stanno tornando alla ribalta. Stesso discorso può essere fatto per le alimentazioni: oggi sicuramente un’auto elettrica o ibrida ha un valore residuo più elevato rispetto ad un’auto diesel o benzina.

Per questo, noleggiare a lungo termine un Suv o un’auto elettrica, ovviamente se queste tipologie di vetture fanno al caso tuo, è sicuramente un’opportunità da tenere in considerazione.

I consigli per non farsi fregare

Vediamo a questo punto nella nostra guida per scegliere la giusta auto per il noleggio a lungo termine riguarda la personalizzazione.

Personalizzazione dell’equipaggiamento

Dove per personalizzazione dell’auto a noleggio a lungo termine intendiamo sia l’equipaggiamento della vettura, sia la formula di noleggio scelta. Per quel che concerne il primo punto, è possibile utilizzare i car configurator delle società di noleggio per selezionare gli accessori desiderati prima di richiedere la quotazione. O, se non si desiderano particolari personalizzazioni, guardare i modelli disponibili in pronta consegna.

Personalizzazione della formula di noleggio

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, occorre valutare le due principali variabili del noleggio a lungo termine: l’anticipo e le penali in caso di superamento del chilometraggio o di uscita anticipata dal contratto. Se non si dispone di liquidità o non si vuole sborsare una cifra rilevante, possono essere interessanti le formule, sempre più diffuse, di noleggio senza anticipo, che prevedono ovviamente un canone mensile più elevato rispetto a quelle con anticipo.

Per evitare, invece, sorprese negative durante la l’arco contrattuale, è possibile valutare, anche qui ad un prezzo in media più alto, formule più flessibili e prive di penali, come quelle che attualmente all’interno del panel di offerta dei noleggiatori rientrano nella categoria del noleggio a medio termine.

