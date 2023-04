Noleggio auto a lungo termine: perché conviene rispetto all’acquisto

Quali sono i vantaggi del noleggio auto a lungo termine rispetto all’acquisto di un’auto? La formula, che viene scelta soprattutto dalle aziende ma oggi costituisce una possibilità anche per i privati, presenta caratteristiche ben precise, a cominciare dalla predeterminazione dei costi del servizio, che si paga tramite un canone mensile, e dalla minimizzazione dei rischi in capo a chi guida l’auto.

Due aspetti che si uniscono al risparmio sui costi di gestione, all’aggiornamento costante del parco auto aziendale e all’annullamento del rischio di svalutazione della vettura. Se abbiamo già parlato di cos’è il noleggio auto a lungo termine e come funziona, qui vogliamo approfondire i vantaggi del noleggio a lungo termine rispetto al tradizionale acquisto.

Vantaggi del noleggio auto a lungo termine rispetto all’acquisto

Risparmio sui costi di gestione dell’auto

Il primo punto da sottolineare è il risparmio che si ottiene sui costi di gestione dell’auto: l’acquisto, infatti, comporta una serie di spese da sostenere per l’utilizzo della vettura, da quelle amministrative, come bollo auto e assicurazione, a quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria. Voci di costo che, ad esempio in caso di guasto, sono imprevedibili.

Nel caso del noleggio auto a lungo termine, invece, queste spese sono incluse nel canone prestabilito al momento della sottoscrizione del contratto. Anche quando si verifica un guasto, è la società di noleggio a coprire i costi di manutenzione e, quindi, le uniche “spese vive” al di fuori della rata rimangono quelle legate al consumo di carburante.

Aggiornamento costante del parco auto

Tra i vantaggi del noleggio auto a lungo termine rispetto all’acquisto, per le aziende spicca l’aggiornamento costante del parco auto. Ovvero, la possibilità di avere a disposizione vetture sempre giovani e poco chilometrate, determinata dalla durata minore del contratto di noleggio rispetto a quella dell’acquisto.

Se un noleggio a lungo termine, solitamente, dura al massimo 3-4 anni, una vettura in proprietà può essere utilizzata anche per oltre 10 anni, con un carico di km sicuramente superiore. A questo dato di fatto, si aggiunge anche l’aspetto della sicurezza: un’auto più “fresca” garantisce dispositivi più avanzati rispetto ad una omologa più anziana. Stesso discorso per le emissioni di CO2 che, solitamente, nelle vetture più moderne sono più contenute.

Nessun rischio di svalutazione dell’auto

Un ultimo punto importante riguarda l’assenza di rischi di svalutazione dell’auto in caso di noleggio a lungo termine: chi acquista un’auto, infatti, deve fronteggiarne anche la svalorizzazione e, successivamente, sobbarcarsi l’onere di demolirla o di piazzarla sul mercato dell’usato, mentre chi la noleggia non deve preoccuparsi di questo aspetto, dato che a fine contratto la vettura torna di default al noleggiatore.

I vantaggi del noleggio auto a lungo termine per le aziende

Riassumendo, il noleggio a lungo termine, rispetto all’acquisto, presenta alcuni vantaggi: prima di tutto finanziari, perché non è necessario alcun anticipo o immobilizzo di capitali per l’acquisto, e la tassa di proprietà e l’assicurazione solitamente sono comprese nel canone.

In secondo luogo, vantaggi economici e gestionali, perché un canone mensile fisso e un pacchetto di servizi prestabilito eliminano il rischio di spese non programmate. Non ultimi, per le aziende ci sono anche i vantaggi amministrativi determinati dall’outsourcing delle attività di gestione dell’auto.

