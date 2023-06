De Tomaso P72 in mostra a Mimo 2023

Tra le rarità in mostra al Milano Monza Motor Show 2023 c’è anche la De Tomaso P72 che viene prodotta proprio da quest’anno come primo modello della rinata azienda italiana.

Una sportiva ad altissime prestazioni, con un design ricercato e interni pregiati, che omaggia la concept car P70 del 1965.

La sfilata della De Tomaso P72

La P72 è stata protagonista di una delle Parade del Milano Monza Motor Show 2023, che hanno visto alcune delle auto più iconiche ed esclusive al mondo sfilare sul circuito del Tempio della Velocità.

La De Tomaso P72 in mostra è un modello grigio argento con interni lussuosi in pelle arancio, caratterizzata da una forma vintage tipica delle vetture anni Sessanta e Settanta, con forme però molto morbide e sinuose, il tutto per richiamare la P70 ma anche le grandi auto da corsa di Le Mans sempre degli anni Settanta. Grandi fari all’anteriore, con cofano largo interrotto da una presa d’aria, cabina doppia in vetro, e coda lunga che ospita i fari circolari a LED e il logo De Tomaso con il nome P72 in corsivo.

L’auto nasce sulla stessa piattaforma della Apollo Intensa Emozione, anch’essa presente alla kermesse, frutto della collaborazione tra l’azienda tedesca Apollo Automobili e la Manifattura Automobili Torino. Un tassello importante nella storia di De Tomaso, che segna appunto il primo modello della nuova gestione, dopo che l’azienda cinese Ideal Team Ventures Limited l’ha comprata nel 2015, stesso gruppo che comprò appunto la allora Gumpert oggi Apollo Automobili.

L’auto è stata progettata da Jowyn Wong, e ha un motore Ford Coyote V8 5,0 litri sovralimentato da un compressore della statunitense Roush, insieme a un cambio manuale a 6 rapporti, segno che è destinata ai più puristi dell’automobili: sono 700 i CV totali di potenza, con 825 N/m di coppia. All’interno un tripudio di lusso, con elementi cromati, pelle cucita a diamante, cambio con meccanismi a vista e altri elementi in rame lucido che costituiscono anche il quadrante e il volante.

Ne saranno costruiti appena 72 esemplari.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.