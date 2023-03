Come funziona la visione notturna sulle auto

Guidare di notte può essere molto difficile se in condizioni di scarsa illuminazione che crea difficoltà a distinguere gli oggetti lungo la strada possono aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo, molte case automobilistiche hanno introdotto la tecnologia della visione notturna nei loro veicoli.

Nata, come molte altre tecnologie, in ambito militare e aereo (vedi head up display), oggi viene sempre più usata anche in campo automobilistico, e non solo da marchi premium come Audi o DS Automobiles. Ci sono aziende generaliste, quali Peugeot e Opel, che sono state tra le prime a implementarla.

Come funziona la visione notturna auto

Questa tecnologia serve a meglio visualizzare gli ostacoli, intesi come soprattutto persone e animali, in condizioni di luce scarsa o nulla. Ci sono sistemi sia passivi che attivi di visione notturna auto: i primi, al debutto con Cadillac e ad oggi i più diffusi, si basano su una telecamera a infrarossi che rileva oggetti con temperatura diversa da quella dell’ambiente circostante.

La seconda tecnologia, introdotta all’inizio degli anni Dieci, utilizza una combinazione di telecamere e software per rilevare e visualizzare gli oggetti sulla strada durante la notte. Le telecamere possono essere posizionate nella parte anteriore del veicolo per rilevare gli oggetti sulla strada, come altri veicoli, pedoni e animali. Il software quindi elabora queste immagini e le visualizza sul display del cruscotto del conducente.

La tecnologia della visione notturna può aiutare i conducenti a individuare gli oggetti sulla strada prima che sia troppo tardi per evitare una collisione. Ad esempio, se un pedone si trova nella zona di rilevamento del sistema di visione notturna, il conducente riceverà una notifica sul display del cruscotto. Questo avviso precoce può permettere al conducente di reagire rapidamente e di evitare un incidente.

Inoltre, la visione notturna può anche aiutare i conducenti a vedere meglio in situazioni di scarsa illuminazione, come in presenza di nebbia o pioggia. Ciò può aumentare la sicurezza e la fiducia del conducente durante la guida notturna.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.