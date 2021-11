Sui nuovi aerei c’è una First Class “segreta” che in pochissimi conoscono

Scoprite con noi com'è possibile viaggiare in business su un posto da first class: basta sapere dove cercare.

Esistono davvero posti segreti in first class? Com’è possibile? Andiamo con ordine. Sappiamo che alcune compagnie aeree stanno convertendo in business class lo spazio riservato precedentemente alla first class, che sta diventando sempre meno comune. Un po’ per l’innalzamento del livello di comfort della business, un po’ perché con la crisi causata dal coronavirus molte linee aeree hanno pensionato i grandi aerei come gli Airbus A380, senza contare l’uscita di scena definitiva del Boeing 747.

Il risultato è che la maggior parte dei nuovi aerei stanno eliminando la first class, dedicando quello spazio al business o alla premium economy. E quelli che stanno valutando di aumentare i posti business hanno scoperto che, con la configurazione dei sedili a spina di pesce, rimane sempre dello spazio vuoto nella parte anteriore della cabina.

CNN Travel riporta che questo spazio sui grandi aerei per i voli internazionali viene utilizzato per un nuovo tipo di posto: la “front-row business-plus“. Si tratta di una sorta di first class segreta, nascosta nella parte anteriore della business, ma con più spazio, più comfort e qualche tocco di lusso in più.

Il trucco c’è ma non si vede

Lo spazio maggiore per questi sedili deriva dalla disposizione sfalsata con la quale sono disposti. I sedili della business class riescono ad avere la maggiore efficienza in termini di spazio sfalsando, o nascondendo nella parte posteriore dei sedili, tutto ciò che serve alla privacy, come braccioli, divisori o vere e proprie pareti mobili. Il sedile della prima fila è invece completamente indipendente.

Se negli aerei “normali” questo spazio è vuoto, oppure viene usato per i porta riviste. Riutilizzarlo con caratteristiche premium riorganizzandolo, lo trasforma in uno strumento di prima qualità per i viaggiatori in business. Può essere infatti utilizzato per alloggiare un divano, un armadio o anche una postazione di lavoro. Ulteriori opzioni possono includere tavoli per un romantico pranzo tra le nuvole, culle oppure mini sale giochi per bambini

Viaggiare in business su un posto da first class è quindi possibile, basta sapere dove cercare. E visto che è ancora un “segreto”, non ditelo troppo in giro…