Mercedes AMG GT Concept E Performance, la super ibrida in arrivo nel 2024

Ricchissime le novità della casa di Stoccarda al Salone di Monaco, che insieme alla Classe CLA Concept, alla Classe G concept elettrica e alla Classe E All-Terrain, ha portato anche un prototipo sportivo, la Mercedes AMG GT Concept E Performance.

Un prototipo, come detto, di cui l’azienda non ha detto molto, e che arriva a due settimane dalla seconda generazione di AMG GT Coupé 55 e 63, e che rappresenta l’evoluzione ibrida della punta di diamante AMG in arrivo nel 2024.

Mercedes AMG GT Concept E Performance, si sa poco ma c’è grande attesa

Le sembianze sono quelle degli altri modelli già rivelati, se non per alcune differenze come le luci colorate e il paraurti modificato in grado di ospitare una presa di ricarica. Ma non è detto che rimanga così.

Presa di ricarica, sì, perché questa è una supercar ibrida plug-in con un motore elettrico che aziona l’asse posteriore, e che lavora con il V8 che, invece, rimane sotto il lungo cofano.

La potenza combinata sale così a oltre 800 CV, una potenza ben più grande dei 577 CV dell’AMG GT 63 attuale. Non sappiamo la coppia, ma potrebbe tranquillamente superare i 1000 N/m. Forse potrebbe superare la già potente GT 63 S E Performance, che arriva a 831 CV e oltre 1400 N/m di coppia.

La base, però, dovrebbe essere proprio l’AMG GT Coupé, che è diventata infatti più grande e ora in configurazione 2+2 e quindi con una struttura in grado di supportare il complesso sistema plug-in hybrid. E soprattutto il peso: se consideriamo che già la GT due porte pesa 1,9 tonnellate, la versione PHEV inevitabilmente andrà oltre le due.

Mercedes produrrà questa vettura nel corso del 2024, e potrebbe presentarla al pubblico già alla fine del 2023.

