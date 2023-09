Mercedes Classe CLA Concept, il prototipo che anticipa 4 modelli su una piattaforma evoluta

Presentata al Salone di Monaco, la Mercedes Classe CLA Concept non è solo un prototipo che anticipa nuove tendenze di design in casa Mercedes, peraltro, molto belle; ma anticipa la nuova piattaforma MMA, Mercedes Modular Architecture su cui nasceranno quattro modelli di serie con una nuova tecnologia e nuove prestazioni.

Il primo sarà la versione di serie di questo prototipo, una coupé quattro porte elettrica pronta per competere con Porsche Taycan e Audi e-tron, per portare l’esperienza elettrica a un livello ancora superiore.

Mercedes Classe CLA Concept: efficienza a un livello superiore

Una delle caratteristiche principali della nuova architettura MMA di Mercedes Classe CLA Concept è la sua efficienza energetica. Il motore elettrico posteriore da 235 CV, abbinato a un cambio a doppio rapporto, offre prestazioni eccezionali.

Ma la vera rivoluzione sta nel fatto che l’efficienza energetica del veicolo raggiunge il 93%. Ciò significa che ci sono perdite energetiche minime durante il trasferimento di energia dalla batteria al motore. Questo risultato è reso possibile anche grazie all’inverter al carburo di silicio, un componente tecnologicamente avanzato.

Oltre alle prestazioni straordinarie, Mercedes Classe CLA Concept offre anche un’elevata efficienza energetica. Il veicolo ha un’autonomia fino a 750 km con un consumo di appena 12 kWh/100 km, uno dei migliori della categoria. Questo significa che i conducenti possono percorrere lunghe distanze senza doversi preoccupare di soste frequenti per la ricarica.

E sempre parlando di ricarica, il veicolo può essere caricato rapidamente fino a 250 kW in CC e introduce il protocollo di ricarica bidirezionale su una Mercedes, consentendo di utilizzare l’energia immagazzinata nella batteria per alimentare altri dispositivi o persino restituirla alla rete, la cosiddetta tecnologia Vehicle-To-Grid.

Le batterie disponibili per i modelli basati sull’architettura MMA sono di due tipi: una versione “economica” con chimica al litio-ferro-fosfato (LFP) e una versione di punta con un anodo a elevata densità energetica, grazie all’ossido di silicio.

Mercedes ha fatto un impegno importante per ridurre l’impronta carbonica dei suoi veicoli elettrici, e Classe CLA Concept non solo non fa eccezione, ma rappresenta un passo avanti anche in questo. Grazie all’utilizzo dell’architettura MMA, è stato possibile tagliare del 40% l’impronta carbonica lungo l’intero ciclo di approvvigionamento rispetto alla gamma attuale di veicoli elettrici premium del segmento C. Questo è un passo significativo verso un futuro più sostenibile per l’industria automobilistica.

Da MBUX a MB.OS

Mercedes Classe CLA Concept introduce anche il nuovo infotainment, che passa da MBUX a MB.OS. Completamente riscritto, è un’innovativa piattaforma di gestione elettronica che coordina tutte le funzioni e i servizi connessi. Questo sistema gestisce l’infotainment MBUX Superscreen e gli Adas (Advanced Driver Assistance Systems) in modo altamente integrato.

Un aspetto particolarmente interessante è la possibilità di aggiornamenti over-the-air, consentendo al veicolo di rimanere sempre all’avanguardia senza dover effettuare aggiornamenti hardware.

Parlando degli Adas, la concept car è dotata di sensori capaci di offrire assistenza fino al Livello 3 di guida autonoma. Il Lidar, oltre alle camere e ai radar, consente anche una guida autonoma di Livello 2 avanzato, perfetta per scenari urbani complessi. L’elettronica del MB.OS si basa su tecnologia proprietaria Mercedes e utilizza algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning per garantire prestazioni ottimali.

Una nuova direzione di design

Mercedes Classe CLA Concept introduce anche nuove soluzioni di design. Sempre filante, morbida e ricercata, segna anche un netto taglio con il passato.

Fari LED tondi incassati nella carrozzeria, sono semplici ma efficaci, e ridisegnano la stella di Stoccarda. Cambia anche la posizione del logo, così come dell’intera “griglia” ora a LED che sormonta con le sue grandi dimensioni.

Nuova anche l’idea del posteriore, più semplice e minimal rispetto all’anteriore, ma comunque molto scenografica. Dall’anteriore riprende il design dei fari tondeggiante, la lina LED e il grande loco al centro, con linee però nettamente più pulite. E infine il tetto in vetro che richiama la notte stellata, una soluzione di continuità unica dal parabrezza al lunotto.

Nuovi gli interni, che certo sono da concept car ma sembrano quasi definitivi. Un display unico caratterizza la plancia, diviso in diverse parti tra gestione del clima, cruscotto digitale, infotainment centrale e secondo display per il passeggero.

Il volante cromato e tagliato in basso dà idea di sportività, e riprende le cromature che incorniciano la plancia e decorano anche il tunnel centrale. L’illuminazione crea un ambiente quasi pank, specie in fucsia, e molto sofisticato.

—–

