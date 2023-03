La roulotte Porsche Airstream ha i pannelli solari e promette viaggi da sogno

Diciamo la verità: nessuno vedrebbe di buon occhio una vacanza in Porsche con roulotte al seguito. E invece basta poco per farci cambiare idea, come accade con l’Airstream Studio F. A. Porsche Concept Travel Trailer, un concept davvero interessante.

Progettato la massima aerodinamicità, è in grado di funzionare anche grazie ai pannelli solari ed è facilmente essere facilmente rimessabile in garage quando la stagione dei viaggi è terminata. Va detto che non si tratta del classico design tipico di Airstream, che qui in Europa non è mai stata apprezzato, e proprio per questo c’è da dire che Studio F.A. Porsche e Airstream hanno deciso dare al concept di roulotte un aspetto fresco e futuristico.

L’elemento che più si discosta dal design tradizionale di Airstream è la parte posteriore, dove una parete alta e larga prende il posto del consueto rigonfiamento curvilineo. La nuova parte posteriore ospita anche un portellone sdoppiato che si apre in una combinazione di ponte e tenda da sole ispirata al nuovo camper Vision S di Hymer.

L’ottimizzazione aerodinamica continua con un’area frontale ridotta al minimo, un sottoscocca a filo e un tetto pulito. I componenti che altrimenti sporgerebbero dal tetto o dal sottoscocca, come il condizionatore d’aria e i serbatoi di stoccaggio, sono inseriti all’interno della carrozzeria e del telaio. Il tetto pulito consente anche un design che assicura che il rimorchio rimanga basso durante il viaggio, ma che offra molto spazio per il campeggio.

Le sospensioni non solo consentono al rimorchio di adattarsi a un viaggio in autostrada più basso e più efficiente e a un traino fuoristrada più sgombro, ma abbassano il concept abbastanza da poterlo far entrare in un garage domestico, almeno per le dimensioni standard americane.

Il peso teorico ridotto ottenuto grazie ad un design leggero in materiale composito, garantisce che la roulotte possa essere facilmente trainato da veicoli elettrici e da piccole auto elettriche e ibride, compresa la Porsche Macan la quale la vediamo nelle foto.

I due occupanti della roulotte possono dormire e sedersi su una sala da pranzo posteriore a doppia panca che si abbassa e si riconfigura in un letto da 208 x 155 cm. La zona cucina anteriore sfrutta le ampie finestre panoramiche, consentendo ai campeggiatori di cucinare all’aperto anche quando si trovano all’interno dell’Airstream. Un piano di lavoro ribaltabile collega la cucina anteriore alla console accanto alla panca da pranzo, creando uno spazio di cottura più ampio a forma di L, prima di ripiegarsi per consentire l’accesso alla porta d’ingresso.

Uno scomparto per il bagno si trova nell’angolo anteriore accanto al blocco cucina. La porta a doppia posizione può chiudere la toilette lasciando aperto il pavimento della doccia per aggiungere un po’ di spazio e di spazio in più, aprendosi per riunire toilette e doccia in un unico spazio.

Progettato con un occhio di riguardo al campeggio off-grid, il concept Airstream è dotato di batterie al litio e di un impianto solare montato sul tetto. Il piano cottura della cucina è a induzione per una configurazione completamente elettrica e senza gas.

Difficilmente la roulotte potrà caricare l’automobile, ma non è da escludere che in futuro prossimo si possa dotare di batterie aggiuntive proprio per stoccare energia in più. In fin dei conti è quello che ci avevano promesso i francesi di EpTender, con il loro carrellino per ricaricare l’auto elettrica in viaggio.

