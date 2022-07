Un aereo è caduto in Belgio ma si è salvato con il paracadute

Un aereo Dyn’Aéro MCR-01 Club è precipitato su una strada della città di Bruges, in Belgio. Per un motivo al momento sconosciuto, il pilota è stato costretto a usare il suo BRS, ovvero il sistema di recupero balistico. Si tratta di un vero e proprio paracadute che un pilota può aprire in caso di emergenza. Il paracadute per aereo permette di far cadere il velivolo a terra in modo più delicato.

Al momento non si conoscono le cause dell’incidente ma fortunatamente non ci sono stati feriti o danni nella zona dove è precipitato l’aereo. Il pilota, leggermente ferito, è stato soccorso in stato di shock.

Qui sotto il video dell’aereo che precipita con il paracadute aperto:

