Verge Motorcycles Mika Häkkinen: la leggenda mondiale della F1 e due volte campione del mondo ha progettato il modello di una nuova superbike elettrica in collaborazione con Verge. Saranno prodotti solo cento modelli firmati, una rarità estremamente esclusiva.

Volevo progettare la moto fin nei minimi particolari, non limitarmi a scegliere il colore. Ogni moto è numerata e riporta una firma esclusiva. Questa superbike elettrica rappresenta il futuro della guida ed è la testimonianza di una vita vissuta al massimo!, ha raccontato Mika Häkkinen.

Verge Motorcycles Mika Häkkinen: caratteristiche

La superbike di lusso progettata con Mika Häkkinen unisce un design elegante e audace alle tecnologie uniche di Verge. Rifinito nei minimi dettagli, il modello rappresenta la superbike elettrica più potente e avanzata del mercato, che vanta un’autonomia di 350 chilometri e un tempo di ricarica rapida di soli 35 minuti. Inoltre, è dotata di un motore integrato nella ruota posteriore, un’innovazione brevettata e premiata a livello internazionale sviluppata da Verge.

La moto è realizzata con materiali di altissima qualità, ad esempio, presenta carenature in fibra di carbonio e un esclusivo trattamento superficiale in ceramica che protegge dai graffi. Ammortizzatori e dettagli interamente neri combinati con elementi superficiali grigio scuro e argento completano il look potente ed elegante.

L’esclusiva superbike progettata da Mika Häkkinen è disponibile per l’acquisto sul sito di Verge Motorcycles in Germania, Francia, Italia, Spagna, Finlandia, Estonia e Monaco. Il prezzo al dettaglio della moto, al netto delle tasse, è di 80.000 euro.

