Puma Easy Rider Vintage 2024

La Puma Easy Rider torna in una nuova veste Vintage per il 2024. Questa sneaker iconica, con una storia radicata nel jogging anni ’70, è stata ripensata con design e materiali moderni.

La Easy Rider di Puma torna sotto i riflettori, pronta a conquistare una nuova generazione di appassionati di sneakers. Questa silhouette retro running incarna davvero un’era classica del design delle sneakers, rappresentando un’icona che ha segnato il mondo delle calzature sportive. La Easy Rider OG, radicata nel running, ha subito un’evoluzione per quest’anno, ed è stata reinterpretata con uno stile contemporaneo.

Nel 1977, quando il jogging diventò un trend globale, Puma introdusse la Easy Rider. Questa silhouette da running presentava una delle prime suole specifiche per l’outdoor nel mercato delle calzature sportive, sviluppata da Armin Dassler, figlio del fondatore di Puma, Rudolf Dassler. La Easy Rider arrivò nei negozi nel 1979, lanciata in Germania e in tutta Europa, e successivamente negli Stati Uniti con una versione aggiornata per il mercato americano. La rivoluzionaria suola ammortizzante della Easy Rider ridefinì la mania del jogging degli anni ’70, trasformandosi in un must-have per i football casual e diventando un punto fermo della terrace culture.

Nel 2024, Puma reintroduce la Easy Rider con la versione Vintage, disponibile in una gamma di colorazioni fresche e moderne. Questa nuova edizione è composta da materiali di alta qualità come il mesh sottile e il suede, con la caratteristica Formstrip bianca a contrasto. Le nuove colorazioni Archive Green, Royal Blue e Puma Red offrono opzioni per tutti i gusti, rendendo queste sneakers perfette per l’uso quotidiano.

Con la nuova Easy Rider Vintage, Puma inaugura la serie “Rewrite the Classics”, dedicata a celebrare i suoi modelli iconici e a portarli in una nuova era. Ispirata all’idea che “Forever Never Stays the Same”, la serie continuerà con ulteriori release come la Palermo e la Suede XL nei prossimi mesi. Questa iniziativa mira a mantenere viva l’eredità di Puma, reinterpretando i classici con un tocco moderno per attirare nuovi appassionati.

Fonte Puma

Copyright Image: Sinergon LTD