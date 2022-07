Hide&Jack sneakers autunno inverno 2022: la nuova collezione

Hide&Jack sneakers autunno inverno 2022: fondato nel 2014 da Alberto e Nicola Franceschi e ispirato dal romanzo di R.L. Stevenson “Lo strano caso del Dott. Jekyll e Mr. Hyde”, Hide&Jack presenta la collezione autunno inverno 2022 2023. Utilizzando i migliori pellami e materiali italiani, il brand veneto continua ad affidare la produzione delle sue luxury sneakers ad esperti artigiani del famoso distretto calzaturiero della Riviera del Brenta vantando una produzione 100% made in Italy.

Il leitmotiv per la stagione autunno inverno 2022 2023 vede l’unione armoniosa di tradizione ed innovazione, mood che ben si inserisce all’interno dell’interpretazione giocosa e contemporanea del concetto di dualismo che Hide&Jack vuole esprimere: modelli che grazie ai giochi di colore tra suola e tomaia si adattano ad occasioni casual diurne così come ad appuntamenti cocktail con disinvoltura, dando risalto alla personalità sempre diversa di chi le indossa.

L’iconica sneaker Essence in pelle stampa coccodrillo dalla caratteristica suola extra leggera, in cui convive allo stesso tempo mood sportivo ed elegante, si rinnova con una tomaia in pelle di vitello premium e un nuovissimo fusbett per un comfort estremo.

Per la prima volta Hide&Jack introduce una nuova grafica del logo che rappresenta un approccio più sportivo alla continua ricerca ed evoluzione del brand. Progresso ben rappresentato dal modello Sky Vulc, la perfetta rappresentazione tra passato e futuro del brand. La nuova grafica abbraccia la classica tomaia del brand veneto con suola vulcanica e lacci logati.

Hide&Jack introduce nella nuova collezione due accattivanti modelli di sneakers sportive dal look athleisure. Over è un chiaro omaggio alla terra in cui nasce il marchio e ai Colli Euganei che hanno dato l’ispirazione per il disegno della tomaia con sovrapposizioni di pelle e tessuti. Con un sapiente mix&match di pellami premium e materiali tecnici, il nuovo modello sarà molto apprezzato anche grazie alla leggera suola in micro-EVA personalizzata con uno spoiler in TPU.

Venice presenta una forma affusolata in cui linee semplici e materiali convivono armoniosamente creando il perfetto modello running per il tempo libero. La suola minimale e liscia rende questa scarpa facile da indossare ed abbinare.

Hide&Jack presenta inoltre Raby, calzatura ispirata alla scena streetwear e hip-hop anni ’90. Con tomaia classica bianca e tallone colorato in nuance come bianco, nero, rosa, verde e rosso, Raby è una sneaker vegana realizzata con materiali e tessuti senza origine animale

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.