Oakley Coyote Boot: tre nuove colorazioni Neon in limited edition

L'iconica forma di Coyote Boot con tre nuove colorazioni, contraddistinte da vivaci suole in tonalità fluorescenti.

Oakley Coyote Boot riflette l’impegno del brand nell’evoluzione verso prodotti superiori. L’idea per lo stivale originale Oakley è nata più di venti anni fa dal bisogno di proteggere, con l’obiettivo di durare, per tutti coloro che vogliono farsi strada indossando uno stivale assimilabile a una sneaker. Da allora gli stivali Oakley non hanno mai smesso di progredire, mettendo in primo piano performance, funzionalità e stile, e offrendo la libertà di definire nuove strade sempre e dovunque.

Nel corso degli anni, l’iconico stivale Coyote d’ispirazione militare ha dimostrato la propria adattabilità, diventando multifunzione e trasformando il modo in cui il mondo pensa all’intera categoria. Può andare per la sua strada, oppure guidare il branco.

Oakley Coyote Boot condivide molte caratteristiche con l’animale da cui prende il nome: versatile, astuto, capace di adattarsi e deciso a ribellarsi alle convenzioni sociali. Per molti ma non per tutti, Coyote Boot è stato progettato con uno scopo ben preciso. Per dare la forza di procedere in solitaria. Ma anche per apprezzare il bello di procedere in branco.

Oakley Coyote Boot: caratteristiche

Coyote Boot presenta un’intersuola in Eva e una suola antiscivolo in gomma che segue i movimenti naturali del piede, garantendo al tempo stesso una morbida protezione dagli urti. La tomaia in leggero materiale Cordura e vera pelle offre un flusso d’aria costante, per un comfort che dura a lungo. I robusti lacci in nylon – creati per resistere all’usura – completano questo solido stivale da indossare tutti i giorni per ogni tipo di avventura, in città o nella natura selvaggia.

Oakley ha anche reinterpretato l’inconfondibile estetica e l’iconica forma di Coyote Boot con tre nuove colorazioni, contraddistinte da vivaci suole in tonalità fluorescenti: nero/verde fluo, coyote/arancio fluo e salvia/azzurro fluo.

Qualunque sia il tuo programma, un’avventura notturna sfrenata e indimenticabile tra le luci sfavillanti della città, o una sfida agli elementi nella natura selvaggia, Coyote Neon Boot offre quel look unico e senza tempo adatto ad affrontare ogni prova.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.