Docksteps MV Agusta Forward sono le nuove sneakers pensate per gli amanti delle due ruote, protagoniste della partnership d’eccezione con il team che ha riportato in pista, dopo 42 anni di assenza dal campionato del mondo, la storica casa motociclistica italiana più vincente di sempre.

Le scarpe, compagne ideali della vita di tutti i giorni, e non solo in sella alla moto, sono il risultato di una tecnologia all’avanguardia piegata a un gusto estetico riconoscibile in cui la passione per i motori si traduce nel dinamismo della silhouette e nella praticità d’uso che le contraddistingue.

Due le varianti, entrambe caratterizzate da doppio logo Docksteps e MV Agusta Reparto Corse e da un approccio mirato a quell’easy to wear che fa la differenza. La sneaker nera, pensata per il trekking ma perfetta per camminare nel quotidiano, ha la tomaia realizzata con un mesh di pelle gommata e tessuto tecnico, rifinita con chiusura stringata a contrasto. La sua costruzione interna assicura una calzata ideale: ha il sottopiede sagomato rimovibile, che accoglie morbidamente il piede, e la soletta ergonomica in pelle traspirante che garantisce freschezza. La suola, inoltre, è costruita con una speciale tecnologia, Terrain Impact System, che offre stabilità e grip su ogni tipo di terreno. Questa sneaker accompagnerà il team nei gironi di lavoro tra box e pista.

La tendenza diventa una questione di versatilità nel modello di sneaker realizzata in pelle bianca e aperta a ogni declinazione di look per rimanere uguale e perfetta sempre. Questo modello accompagnerà il team duranti i viaggi e gli eventi di rappresentanza.

L’atout è la suola in Eva, garanzia di performance elevate in termini di resistenza, ammortizzazione e vibrazione, che concorre a rendere la scarpa un unicum da avere.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.