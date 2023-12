Seiko Prospex Marinemaster 2024: la nuova edizione limitata per il centenario

Seiko celebra il suo centenario con la nuova edizione limitata della collezione Prospex Marinemaster 2024. Originariamente lanciata solo in Giappone, questa collezione di orologi subacquei si evolve ora con tre nuovi modelli, tra cui una versione esclusiva in edizione limitata di soli 1.000 pezzi, che rende omaggio ai 100 anni di storia del brand.

Fondata nel 1881, Seiko ha sempre abbracciato l’innovazione seguendo la filosofia del suo fondatore di “essere sempre un passo avanti”. Il 1924 vide l’introduzione del primo orologio da polso con il nome Seiko, segnando un momento storico per il marchio, che nel 2024 celebra il centenario di tale traguardo.

La serie Marinemaster di Seiko rappresenta il culmine della gamma Prospex e propone orologi da immersione con movimenti robusti e dalle alte prestazioni, ideali per l’ambiente subacqueo. Il primo orologio subacqueo di Seiko, lanciato nel 1965, ha dato il via a una serie di innovazioni, portando la collezione Prospex ad essere una delle preferite da appassionati e collezionisti.

I nuovi modelli Marinemaster si ispirano all’iconico 62MAS del 1965, il primo orologio subacqueo prodotto da Seiko. Il design di questi orologi si distingue per un quadrante decorato con un motivo a righe orizzontali, evocativo delle onde marine, e disponibile in varianti di colore blu chiaro, nero e bianco-argenteo, quest’ultimo per l’edizione limitata.

Gli orologi presentano lancette e indici ispirati all’originale del 1965, con la leggibilità notturna garantita dal Lumibrite. Al loro interno, batte il calibro automatico Seiko 6L37, parte della nuova serie di calibri sottili, ottimizzati per resistere agli urti pur mantenendo un design sottile.

Una novità assoluta per gli orologi subacquei Seiko è il fondello a vista, che permette di ammirare il movimento meccanico. La sfida era mantenere la resistenza all’acqua e agli urti tipica di Prospex, senza compromettere lo spessore. Con un profilo di soli 12,3 mm, il nuovo Marinemaster è il più sottile tra gli orologi subacquei meccanici di Seiko.

Il design della cassa da 39,5 mm bilancia estetica e funzionalità, con una lucidatura a specchio e una spazzolatura delicata che conferiscono eleganza e raffinatezza. Il nuovo bracciale, progettato per massimizzare comfort e vestibilità, combina maglie a forma di ellisse con superfici a specchio.

Copyright Image: Sinergon LTD