La nuova capsule collection ACBC x Garmont autunno inverno 2024 2025, presentata a Pitti Uomo 105, è connubio perfetto tra stile, sostenibilità e innovazione.

La moda responsabile trova una nuova espressione con la capsule collection ACBC x Garmont autunno inverno 2024, presentata a Pitti Uomo 105. La collaborazione tra la celebre azienda veneta Garmont e la B Corp italiana ACBC ha raggiunto un nuovo apice, con un evento speciale tenutosi presso Flow Run, punto di riferimento per gli sneakerhead fiorentini.

Il modello Lagom, fulcro della collezione, è stato presentato in due versioni, Low e Mid, per uomo e donna. Questa calzatura, perfetta per l’utilizzo quotidiano, è 100% vegan e vanta un ridotto impatto di CO2, incarnando l’essenza della sostenibilità.

La nuova sneaker sportiva Lagom si distingue per i suoi volumi ampi, caratteristici dello stile streetwear, e incorpora elementi outdoor come il puntalino, la chiusura fast lace e i tasselli intagliati nel battistrada. La collaborazione con ACBC ha portato alla scelta di materiali certificati e sostenibili, tra cui il RePET per la tomaia, derivato da bottiglie di plastica riciclate post-consumo. L’intersuola bio-based in Eva è prodotta dalla canna da zucchero, mentre il battistrada Garmont GTF Emerald utilizza ReRubber, ottenuto dagli scarti di lavorazione della gomma.

Questa capsule collection non solo rappresenta un esempio di eccellenza nel design, ma è anche una dichiarazione di intenti nel panorama della moda sostenibile ed è un esempio lampante di come stile e sostenibilità possano coesistere armoniosamente.

