Puma Clyde 2023: l’iconica sneaker compie 50 anni

Puma Clyde 2023: più che una semplice sneaker, la Clyde è una vera e propria icona dell’archivio Puma e proprio come il suo omonimo, Walt “Clyde” Frazier, la Clyde incarna la moda, la cultura e l’heritage del basket con sicurezza e stile. Quest’anno ricorre il 50 anniversario della famosa silhouette e per festeggiare, Puma presenta la Clyde OG in tre colorway retro in suede.

Disponibile in blu, red e green, la Clyde OG rimane fedele al classico ed è completa di tomaia in suede, branding Puma Clyde in oro e in rilievo sulla tomaia e linguetta in pelle scamosciata con label Puma.

Originariamente lanciate nel 1973 – in un’era in cui lo sport iniziava ad avere un forte impatto sulla cultura popolare, influenzando la moda, il cinema e addirittura il linguaggio – le Puma Clyde divennero rapidamente le sneakers sportive degli anni ’70.

Nei decenni successivi hanno mantenuto una forte presenza nella cultura pop, diventando le sneakers di riferimento di stars dell’hip-hop, degli skateboarders, dei B-boys e del musicisti legati al movimento punk degli anni ’90. Tutti i suoi riferimenti culturali la rendono così una sneaker imperdibile per i collezionisti, un vero e proprio “pezzo di design senza tempo”.

