Dafunder è la versione voglio ma non posso della Defender

Avete mai sentito parlare della Dafunder? No? Strano! Possiamo anche sorriderci sopra, perchè lo studio di tuning giapponese ESB Style ha realizzato un divertente kit di carrozzeria per la Honda N-Van, una kei car, sullo stile dell’attuale Land Rover Defender. Ed è così che è nata la Dafunder, con il nome che deriva dalla fusione dei nomi Honda e Defender.

C’è qualcosa che cova sotto la cenere tra Honda e Land Rover. Si, perchè negli anni ’90 la Honda Crossroad venne commercializzata in Giappone nell’ambito della joint venture tra il gruppo Rover e l’azienda nipponica. La Crossroad era essenzialmente una Land Rover Discovery, visto che in comune c’era “solo” il telaio, la carrozzeria, la meccanica e le motorizzazioni.

Oggi non c’è più legame tra Honda e Land Rover, ed è forse per questo motivo che ESB Style, specializzato in progetti al limite e oltre il kitsch, ha voluto per certi versi guardare al passato. L’Honda N-Van originariamente aveva una versione con fari semicircolari in stile Land Rover, quindi non era necessario effettuare un grande intervento, avendo come risultato una somiglianza più organica.

La somiglianza della kei car giapponese con il grande SUV inglese è data soprattutto dalla una nuova griglia, un nuovo paraurti anteriore con i caratteristici di fendinebbia, la scritta Dafunder sul cofano, ampi inserti bianchi sui finestrini laterali, rivestimenti neri sulle luci posteriori ed una finta protezione in alluminio sul paraurti posteriore.

Completano la lista delle caratteristiche i cerchi in acciaio bianco da 14 pollici dal design old school, l’altezza da terra aumentata di 25 mm con l’aiuto di nuovi ammortizzatori e la trazione integrale.

Per quanto riguarda il motore, sotto al cofano c’è un “turbo” benzina da 658 cc da 64 cavall. Un kit completo per trasformare la Honda N-Van in un Land Rover Defender come il Dafunder, costerà circa 2.000 dollari USA.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.