Camion cambia corsia e stringe un’auto… della polizia

Un camionista prepotente decide di cambiare corsia, evitando di dare la precedenza e stingendo la strada ad un’auto. Sembra una scena che può capitare un po’ ovunque, anche a parti inverse ovviamente, ma che in questo caso ha un finale inaspettato.

Si, perchè l’auto che dalla dashcam sta riprendendo il video che possiamo esaminare, non è un’auto “normale”, quanto invece un’auto della polizia dell’Ontario, in Canada. Risultato? Il camionista è stato fermato subito dopo e multato, anche non sappiamo di quanto.

La polizia canadese in ogni caso raccomanda:

Non controllare prima di cambiare corsia può portare a risultati terribili. Segnala, controlla gli specchietti laterali e retrovisori, quindi guardati alle spalle per controllare i punti ciechi prima di cambiare corsia in sicurezza.

