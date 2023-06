Vans x WP Lavori in Corso è la collezione head-to-toe che celebra la lunga storia dei due iconici brands. Fondata a Bologna nel 1982, WP Lavori in Corso nasce da un’idea di Giuseppe Calori e di sua figlia Cristina. Famosa per aver portato in Italia la distribuzione di diversi marchi (Vans è stato uno dei primi), WP Lavori in Corso ha gettato le basi affinché aziende come Barbour, Baracuta, BD Baggies, Filson e Spiewak, diventassero vere e proprie icone senza tempo.

Vans x WP Lavori in Corso: la collezione

Il rapporto tra Vans e WP è sbocciato naturalmente nel corso degli anni. Quando il team di designer Vans ha iniziato a scavare nell’ampio archivio di WP a Bologna, ha trovato non solo un archivio di prodotti che farebbe scoppiare di gelosia anche il più accanito collezionista di Vans, ma anche un’impressionante collezione di documenti originali degli anni ’80 e ’90, tra cui campioni di tessuto di modelli esclusivi WP, incredibili pubblicità e fax ricevuti da Cristina Calori direttamente da Steve e Paul Van Doren.

Sono stati proprio questi campioni di tessuto patchwork bandana Vans x WP a ispirare questa collezione heritage. La Authentic, una delle silhouette più iconiche del catalogo Vans, è stata adottata dai “Paninari”, la sottocultura di hipster italiani degli anni ’80 il cui stile era alimentato dalla cultura americana.

La collezione di calzature comprende tre varianti di colore della Authentic – Red, Navy e Black – con una stampa bandana patchwork, un tessuto realizzato da Vans in esclusiva per WP negli anni ’80. Una scatola di scarpe personalizzata ispirata alle scatole originali WP x

Vans completa la nostalgica collezione di calzature.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, i “Paninari”, amanti del denim e dell’appariscenza, hanno ispirato pesantemente la collezione Vans x WP. Protagonisti sono la Loose Fit Jean Jacket e il Loose Fit 5 Pocket Jean: un denim premium da 14 once di peso elevato in un pregiato stonewash con finiture e bottoni con logo in co-branding, ispirati a dettagli presenti negli archivi WP.

La stampa bandana è presente anche sui capi d’abbigliamento, con una fodera stampata in digitale sulla giacca e una fodera sulle tasche dei jeans. La giacca include anche una miniatura di una scarpa Era ricamata sulla tasca destra del petto, un ulteriore richiamo a una giacca denim d’archivio trovata a Bologna.

Quattro t-shirt completano la collezione, compreso uno stile esclusivo WP. Tutte caratterizzate da una vestibilità Vault personalizzata e da stampe vintage con inchiostro a base d’acqua, tre modelli presentano un’immagine “Vans Caly Breed”, ispirata a un logo originale rilasciato negli anni ’90 e mai più ristampato fino ad ora. L’esclusiva WP è caratterizzata da un logo Vans stampato a bandana realizzato in esclusiva per WP negli anni ’80.

