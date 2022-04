Ecoalf Prince Knit: la sneaker con il più basso impatto ambientale

Ecoalf presenta Prince Knit, la sneaker con il più basso impatto ambientale.

Ecoalf Prince Knit: il brand lifestyle ecosostenibile ha condotto un’analisi che prende in considerazione ogni componente della sneaker, dalla sua creazione fino a quando verrà buttata.

Il tessuto principale della sneaker Prince Knit è creato con il filato del mare (Ocean Yarn) sviluppato da Ecoalf con bottiglie di plastica riciclate recuperate dai fondali marini tramite il progetto della Fondazione Ecoalf Upcycling the Oceans. Il progetto UTO, iniziato nel 2015, unisce più di 3.500 pescatori nel Mediterraneo e ha raccolto più di 1.000 tonnellate di rifiuti dai fondali marini.

In qualità di azienda Certificata B Corp, Ecoalf ha firmato l’accordo Net Zero 2030 durante la conferenza COP25 di Madrid, impegnandosi a raggiungere emissioni zero entro il 2030. Dopo circa un decennio di Ricerca e Sviluppo il marchio continua ad utilizzare materiali e processi innovativi per creare prodotti riciclati con la stessa qualità e design dei migliori prodotti non riciclati.

Ecoalf Prince Knit: caratteristiche

La sneaker è composta dalla tomaia e dalla linguetta realizzate in 60% Ocean Yarn e 40% Poliestere; la suola è realizzata in 50% Phylon Riciclato e 50% Phylon; le stringhe sono in poliestere ed infine l’intersuola è in poliuretano ed il battistrada in termoplastica.

Il packaging/scatola è in cartone riciclato 100%, con manico in poliestere riciclato 100% per portarlo comodamente senza dover utilizzare un altro sacchetto. E’ riutilizzabile e 100% riciclabile. Ecoalf preferisce trasportare tutti i suoi prodotti via mare, piuttosto che per via aerea, per diminuire le emissioni.

La valutazione del fine vita ha uno degli impatti più grandi e INESCOP stima che il 60% delle sneakers e delle scatole finiscono nelle discariche, 33% vengono bruciate e solo il 7% riciclate. Per combattere questo problema, Ecoalf sta lavorando per introdurre iniziative nei propri store per facilitare la raccolta e il riciclo. Soltanto riciclando le sneakers si ridurrebbe l’impatto totale di 1 kg per raggiungere 3.85 kg.

