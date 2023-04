The North Face TNF X: la capsule è un inno agli anni ’90

The North Face TNF X è il nuovo drop che rivisita una delle collezioni lanciate dal brand nel 1992 fondendo stile urban e dettagli tecnici. Per la questa primavera estate 2023, The North Face ripropone la collezione TNF X, che trae ispirazione dall’omonima collezione di abbigliamento da sci lanciata nel 1992. Una combinazione di stile vintage e dettagli tecnici che si uniscono in una serie di perfetti capi in stile urban.

The North Face TNF X: il video

Perfetto mix di nostalgia e modernità, questa capsule coniuga leggerezza e comfort, riprendendo le note stilistiche chiave della collezione anni ’90: un omaggio al boom dello sci alpino, con colori vivaci e un fit che accompagna ogni movimento.

Il pezzo forte della collezione, la TNF X Jacket, è la perfetta rivisitazione del design originale del 1992. Una combinazione di colori che crea un effetto cangiante, proposta in una giacca impermeabile dalla vestibilità comoda con tasche invisibili e loghi The North Face, che aggiunge stile e comfort alle avventure outdoor di questa stagione.

Oltre alla giacca, gli altri capi di punta della Collezione TNF X sono il 92 Retro Cap, le scarpe Vectiv Taraval Tech e la t-shirt Coordinates.

Le immagini della capsule collection

