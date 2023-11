La giacca Skidoo, emblema dell’heritage di Napapijri, è più che un semplice capo di abbigliamento: rappresenta una fusione di storia, innovazione e avventura. Realizzata interamente in poliestere riciclato, questa giacca non solo è un passo importante verso la sostenibilità, ma è anche dotata di un trattamento resistente all’acqua, questo la rende ideale per le avventure all’aria aperta in qualsiasi condizione meteorologica.

Il nuovo modello Skidoo, con la sua zip a tutta lunghezza, è progettato per offrire prestazioni elevate nelle attività outdoor. Le sue caratteristiche tecniche comprendono un cappuccio con un sistema di regolazione avanzato, cuciture nastrate nei punti critici per una maggiore impermeabilità, una vita regolabile per un fit personalizzato, polsini interni per isolamento termico e una tasca interna per la massima funzionalità. Il tocco finale è dato dalle finiture amovibili in eco-fur, che aggiungono un elemento di stile e praticità.

Skidoo Open Patch è la celebrazione della passione di Napapijri per l’avventura. Le sue applicazioni dallo stile vintage non sono solo un richiamo agli estremi paesaggi polari, ma hanno anche una perfetta adattabilità alle dinamiche della vita urbana. Questo elemento chiave del brand trasforma Skidoo in una giacca versatile, adatta sia per le esplorazioni in natura che per le avventure urbane.

L’attenzione di Napapijri alla qualità, al dettaglio e alla sostenibilità si riflette in ogni aspetto della giacca Skidoo. Con la sua combinazione di stile, comfort e resistenza, Skidoo non è solo un capo d’abbigliamento, ma un vero e proprio compagno di viaggio per chi ama l’avventura e l’esplorazione.

Che si tratti di scalare una montagna o di attraversare la città, Skidoo è la scelta ideale per coloro che vogliono abbracciare lo spirito dell’avventura senza compromessi sulla qualità e sull’estetica

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED