Le 10 auto più belle del mondo secondo ChatGPT

Anche l’intelligenza artificiale ha i suoi gusti in fatto di auto: abbiamo chiesto a ChatGPT, la chiacchieratissima chatbot di OpenAI, quali sono secondo lei le auto più belle del mondo.

La risposta è arrivata in maniera celere, e se ha lasciato qualche conferma, non sono mancate alcune sorprese. A partire dalla prima!

1. Mercedes 300 SL del 1954

Al primo posto, un po’ a sorpresa, troviamo la Mercedes 300 SL del 1954.

Considerata da molti in effetti una delle più belle vetture prodotte dal marchio di Stoccarda, oltre che una delle più innovative dei tempi, anche noi l’abbiamo ammirata in qualche edizione di Milano Autoclassica.

2. Jaguar E-Type del 1961

Considerata la più bella auto di sempre persino da Enzo Ferrari, anche Chat GPT si trova d’accordo.

Piazza infatti la coupé usata anche da Diabolik al secondo posto della sua classifica.

3. Ferrari 250 GTO del 1962

Parlando di Ferrari, non poteva mancare uno dei suoi capolavori.

Nello specifico, a ChatGPT piace la 250 GTO, considerata all’unanimità la “Ferrari per eccellenza”, finita in mano a nomi quali Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd e lo stilista Ralph Lauren.

4. Aston Martin DB5 del 1963

Fiera amante degli anni Sessanta, al quarto posto della sua classifica ChatGPT mette l’Aston Martin DB5.

Anche in questo caso una star del cinema, visto che è l’auto di James Bond.

5. Porsche 911 del 1963

Sempre del 1963 è la Porsche 911, anno in cui fu prodotta per la prima volta.

Si tratta del modello più iconico e longevo del marchio tedesco.

6. Lamborghini Miura del 1966

Torniamo in Italia con la Lamborghini Miura, altra icona che non ha bisogno di presentazioni.

Anche in questo caso una stella del cinema, apparsa nel film The Italian Job del 1969.

7. Alfa Romeo Spider del 1966

Nota come “Duetto”, la Spider mantiene alto il numero di auto anni Sessanta amate dalla chatbot.

Del resto, impossibile non amare questo piccolo oggetto d’arte milanese prodotto fino al 1994.

8. DeLorean DMC-12 del 1981

Cambiamo decennio, e arriviamo a una delle auto più famose al mondo: la DeLorean DMC-12.

Sì, proprio l’auto del film Ritorno al Futuro, che chiunque può ricostruirsi con i Lego.

9. BMW 507 del 1956

Quasi diretta rivale della SL, al nono posto Chat GPT piazza la BMW 507 del 1956.

Questa elegante roadster, molto lontana dalle forme esagerate delle attuali BMW, fu prodotta in 252 esemplari.

10. Bugatti Type 57SC Atlantic del 1936

L’auto dei record, anche negli anni Trenta.

Variante più sportiva della Type 57, la SC aveva un compressore volumetrico (da cui C), e in questa configurazione riuscì a raggiungere 200 CV e superare i 200 km/h di velocità massima, numeri altissimi per l’epoca.

