Usa e salta con una Lamborghini Huracán come fosse in Hazzard

La Lamborghini Huracán Sterrato è davvero una off-road oppure no? La domanda ci attanaglia fin dalla sua presentazione, con il video del fuoripista al Nurburgring. Ma è possibile usarla per qualcosa “di più”?

Lo YouTuber Mark McCann è davvero andato “oltre”, quando ha lanciato la sua Sterrato in un salto su una strada sterrata. Attenzione, perchè l’esemplare è proprio quello personale di McCann, che l’ha acquistata alcuni mesi fa. Ed la prova è stata fatta in uno dei percorsi fuoristrada più difficili al mondo: il Cowm Quarry.

La cava si estende su oltre 60 ettari di terreno accidentato. È un sogno per chiunque voglia testare fino a che punto il proprio veicolo fuoristrada può arrivare. O per fare qualcosa di pazzesco come saltare con un veicolo. Ma McCann non è stato imprudente. Ha effettivamente deciso di impegnare un po’ di tempo per proteggere la suo Sterrato con una pellicola protettiva trasparente (PPF).

Ecco, avete già capito che non è servita a molto. Giù durante la prova, McCann aveva già danneggiato alcune parti della Sterrato, tanto da aver quasi staccato una porzione del paraurti anteriore. Questo gli ha fatto rapidamente capire che c’era una ragione per cui Lamborghini aveva fatto guidare queste auto su strade sterrate e sabbiose: l’altezza da terra significa che non è proprio adatto ad affrontare percorsi sconnessi come farebbe un Wrangler o una Land Rover. È più adatta per piste in ghiaia o a terreni con sabbia e terra.

McCann ha portato la Sterrato su una strada sterrata da lui stesso creata. Dopo un paio di giri, uno dei quali ha causato il malfunzionamento del sistema ABS dell’auto, McCann ha finalmente fatto fare un vero e proprio salto alla Sterrato, in stile Hazzard.

L’atterraggio è stato piuttosto duro, ma pare che non ci siano stati danni importanti alla supercar. O almeno questo è ciò che possiamo capire nel video, che non ha indugiato molto sul dopo salto. In ogni caso, avremmo voluto davvero vedere la Sterrato in qualche scena insieme al Generale Lee. Voi cosa ne dite?

