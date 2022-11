Lamborghini Huracan Sterrato: il fuori pista al Nurburgring

Conosciamo già la nuova Lamborghini Huracan Sterrato, ma Lamborghini offre un ultimo teaser di ciò che possiamo aspettarci da questa supercar fuori da ogni schema.

L’ambientazione di questo breve video è il Nurburgring, dove la Sterrato entrare in pista direttamente… dal manto erboso. Si, perchè la Huracan Sterrato è una supercar a tema rallystico costruita per il divertimento su strada e fuori strada.

Oltre a mostrare la Huracan Sterrato mentre spalma fango, questo video teaser ci dà l’opportunità di confrontare il design e l’altezza di marcia con una Lambo da strada. Gli archi dei parafanghi e le barre sul tetto della Sterrato non possono essere confusi con nessun altro livello di allestimento della Lamborghini Huracan.

La Huracan Sterrato è certamente un’offerta inaspettata da parte di Lamborghini, ma è significativa per un altro motivo. Sarà l’ultimo modello dell’iconica casa automobilistica a montare un motore a combustione interna puro. In futuro, come sappiamo, tutte le nuove Lamborghini saranno dotate di una qualche forma di elettrificazione, dai sistemi ibridi al primo veicolo elettrico a batteria che dovrebbe debuttare nel corso del decennio.

La Lamborghini Huracan Sterrato sarà svelata nel corso della giornata di oggi, 30 novembre.

