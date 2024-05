Gisada Titanium: il nuovo profumo maschile

Gisada Titanium è la nuova fragranza maschile del brand svizzero, caratterizzata da note aromatiche, legnose e ambrate.

Gisada Titanium è la nuova essenza maschile del brand svizzero, caratterizzata da note aromatiche, legnose e ambrate. Questa fragranza incarna la forza intrinseca e la sofisticata sensualità, pensata per un uomo raffinato ma di carattere. Ogni creazione della maison Gisada si distingue per l’alta concentrazione di oli essenziali, che garantiscono una persistenza prolungata nel tempo.

La piramide olfattiva di Gisada Titanium si apre con un’esplosione di forza e vitalità, grazie alle note di pepe rosa, cardamomo, salvia e artemisia. Questi ingredienti iniziali conferiscono al profumo una freschezza speziata che cattura immediatamente i sensi. Nel cuore della fragranza, si rivelano note più speziate e intense, con lavanda, cannella, sandalo e cuoio. Questo mix crea una sinfonia olfattiva che esprime eleganza e profondità. Infine, la fragranza si chiude con una nota persistente di dolcezza e sensualità, grazie all’iris, alla vaniglia, alla fava tonka e al patchouli. Questi elementi finali lasciano una scia indimenticabile, avvolgendo chi lo indossa in un’aura di raffinata seduzione.

Il packaging di Gisada Titanium riflette l’eleganza e la robustezza della fragranza. Le sfumature di metallo iridescente del flacone richiamano il materiale prezioso e indistruttibile da cui il profumo prende il nome. Ogni dettaglio è studiato per trasmettere l’essenza stessa della fragranza: forza, eleganza e durabilità.

Il creatore di questa Eau de Parfum è Lucas Sieuzac, un mastro profumiere di terza generazione originario del sud della Francia. Sieuzac vanta collaborazioni internazionali con marchi prestigiosi come Carolina Herrera e Givenchy. Nel 2013, ha ricevuto il “Prix Lalique” per il suo eccezionale contributo al mondo della profumeria. Per lui, una fragranza è un viaggio che evoca emozioni uniche e ricordi indelebili. Questa visione è stata applicata anche nella creazione di Titanium. “Trasmettere forza e sensualità con una fragranza è una questione di dualismo, si tratta di scegliere le giuste materie prime per il profumo, per l’idea, per il progetto,” afferma Sieuzac riguardo a Titanium e le sensazioni che desidera comunicare.

Il testimonial di Gisada Titanium è Anthony Joshua, il pugile inglese 34enne, due volte campione del mondo. Joshua incarna perfettamente i valori della fragranza: forza, determinazione e raffinatezza. La sua immagine potente e carismatica riflette l’essenza di Titanium, rendendolo il volto ideale della campagna.

Fonte Gisada

Copyright Image: Sinergon LTD