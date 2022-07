Tutte le postazioni Autovelox Lazio: nella settimana compresa tra lunedì 18 Luglio e domenica 24 Luglio 2022 saranno posizionati come sempre autovelox e Tutor sia sulle autostrade sia sulle strade statali e provinciali di tutto il Lazio. Pubblichiamo l’elenco completo di tutte le postazioni mobili nell’ambito delle operazioni di controllo con i rilevatori di velocità della Polizia Stradale, che comunica puntualmente in maniera trasparente le località.

Non sono previsti controllo nelle date: martedì 19 Luglio, mercoledì 20 Luglio e venerdì 22 Luglio.

Per chi fosse interessato, qui i nostri consigli per i dispositivi legali anti autovelox da avere sempre in automobile.

Autovelox Lazio 18 luglio 24 luglio 2022

18/07/2022

Strada Statale SS / 1 Aurelia VT

21/07/2022

Strada Statale SS / 1 Aurelia VT

23/07/2022

Autostrada A / 24 RM

24/07/2022

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

Rilevatori anti autovelox in offerta

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.