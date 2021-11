Le più belle Auto LEGO ispirate a film e alle supercar

1 di 8: Auto LEGO

LEGO è l’azienda danese divenuta celebre per i suoi iconici mattoncini che nel tempo è diventata talmente apprezzata da proporre non solo serie e set inediti, ma anche collezioni che strizzano l’occhio a diversi target di appassionati visto che ripropongono oggetti iconici ispirati a film o a leggende del design.

Non mancano quindi anche le auto LEGO che sono state vetture di film o reali riprese dall’azienda di Billund e divise in migliaia di mattoncini. Oggi, tra l’altro, sono anche connesse con lo smartphone tramite applicazione, cosa che dà la possibilità, in alcuni casi, di comandarle a distanza.

Da Batman a Ghostbusters, passando per hyper car iconiche, ecco dei set esclusivi (e non certo economici) selezionati per veri appassionati. E visto che dobbiamo passare tanto tempo in casa, non sarà un problema passare pomeriggi o intere giornate cercando di ricostruire la nostra vettura preferita!