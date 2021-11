Capi di abbigliamento per essere visibili al crepuscolo sui sentieri di montagna ed in strada.

Quando le giornate si accorciano, essere ben visibili fa la differenza. La nuova collezione di abbigliamento da mountain bike Fox Lunar risponde a questa esigenza rendendo il biker più visibile sui sentieri e sulla strada.

Fox ha infatti creato una capsule collection della propria offerta Fall/Winter 2021 appositamente studiata per questo periodo dell’anno e per il crepuscolo. Tuttavia, la collezione Fox Lunar Man sviluppa una serie di articoli stilosissimi con stampe di colore degradante che riprendono il disegno della superficie lunare e sono caratterizzati da loghi riflettenti per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

La collezione Lunar è declinata anche in versione femminile che invece usa una base di colore rosso intenso con un print di tonalità più scura, molto accattivante e sicuramente di grande effetto. Anche nella collezione Woman’s le stampe rinfrangenti sono importantissime per aumentare la visibilità.

Questi in dettaglio alcuni capi della collezione Lunar, molti dei quali sono disponibili su Amazon con spedizione Prime:

FOX Speedframe Pro Helmet Lunar

Il casco Speedframe Pro da mountain bike offre caratteristiche di alto livello tra cui sistema di gestione delle forze rotazionali MIPS, visiera regolabile in varie posizioni e sistema di fissaggio a 360 gradi. E’ inoltre dotato di fodera Varizorb EPS a doppia densità, fibbia rapida Fidlock e pratica fodera antimicrobica XT2. Nella versione Lunar è realizzato in colore grigio chiaro che risulta particolarmente visibile anche quando la luce scarseggia. Peso: 380 g per la taglia M. Taglie disponibili: S, M, L. Il FOX Speedframe Pro Helmet Lunar è in vendita ad un Prezzo al pubblico di € 159,99.

FOX Flexair RS Lunar Jersey

La maglia Flexair Lunar mantiene il corpo fresco grazie alla traspirabilità della linea Flexair e i dettagli della struttura ti offrono tutta la mobilità necessaria per schivare gli ostacoli. Tuttavia, le maniche e gli inserti sulle spalle sono resistenti all’abrasione. Logo riflettenti Special Edition migliorano la visibilità in particolari condizioni di luce. Composizione: 89% poliestere, 11% elastan. Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL. La maglia FOX Flexair RS Lunar Jersey è in vendita ad un Prezzo al pubblico di € 89,99.

FOX Defend Pant Lunar

Il pantalone Defend Pant Lunar dal taglio slim con la parte bassa della gamba leggermente affusolata con inserto in tessuto a rete assicura una vestibilità perfetta. Il Inoltre, il tessuto traspirante Polartec Alpha mantiene il corpo fresco. Inoltre il rivestimento idrorepellente DWR allontana umidità, fango e detriti. I pantaloni Defend Lunar hanno tante tasche che migliorano la versatilità. Composizione: 90% poliestere, 7% elastan, 3% nylon di poliammide. Taglie disponibili: W28, W30, W32, W34, W36, W38 e W40. FOX Defend Pant Lunar è disponibile (anche su Amazon Prime) ad un Prezzo al pubblico di € 149,99.

FOX Ranger Glove Lunar

I guanti ranger lunar offrono prestazioni e qualità incredibili ad un prezzo accessibile. Infatti è il modello più versatile e più venduto. I guanti ranger, pronti a qualunque percorso e a qualunque disciplina, combinano restazioni, comodità e accessibilità. Pollice e indice compatibili con touch screen. Composizione: 43% poliestere, 37% nylon di poliammide, 12% poliuretano, 5% elastan, 3% cloruro di polivinile (PCV). Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL. I guanti FOX Ranger Glove Lunar sono disponibili ad un Prezzo al pubblico di € 27,99.

FOX Womens Defend LS Jersey Lunar

La maglia a maniche lunghe Defend Lunar da donna permette di affrontare i percorsi più difficili grazie a inserti anti abrasione nelle zone più soggette ad usura e strappi. Realizzata in tessuto riciclato, questa maglia Special Edition assicura ottime prestazioni grazie ai suoi dettagli Fox riflettenti. Composizione: 100% poliestere. Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL. FOX Womens Defend LS Jersey Lunar è in vendita ad un Prezzo al pubblico di € 69,99.

FOX Womens Defend Pant Lunar



Sul pantalone da donna Defend Pant Lunar, il taglio slim e la parte bassa della gamba leggermente affusolata con inserto in tessuto a rete sono ottimizzati per non intralciare la pedalata. Inoltre il sistema di chiusura con fibbia assicura una vestibilità perfetta e regolazioni comode e veloci. E’ realizzato in tessuto Polartec e come la versione da uomo ha parecchie tasche. Composizione: 90% poliestere, 7% elastan, 3% nylon di poliammide. Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL. FOX Womens Defend Pant Lunar è in vendita ad un Prezzo al pubblico di € 149,99.

FOX Womens Ranger Glove Lunar

I guanti Ranger Lunar da donna offrono ottime prestazioni ad un prezzo accessibile. Le caratteristiche sono le medesime del modello da uomo. Pollice e indice compatibili con touch screen. Composizione: 43% poliestere, 37% nylon di poliammide, 12% poliuretano, 5% elastan, 3% cloruro di polivinile (PCV). Taglie disponibili: S, M, L. I guanti FOX Womens Ranger Glove Lunar sono disponibili al Prezzo al pubblico di € 27,99.

