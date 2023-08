Grand Seiko Collezione Evolution 9: il nuovo orologio subacqueo

Grand Seiko Collezione Evolution 9: attorno all’arcipelago giapponese fluiscono correnti potenti, come la Kuroshio, una delle principali correnti oceaniche del mondo, e la Oyashio, le cui acque abbondano di sostanze nutritive, che rendono questa regione una delle più ricche in biodiversità. È proprio alle onde increspate che nascono dall’incontro di queste correnti che si ispira il nuovo orologio subacqueo Grand Seiko, richiamando questa immagine all’interno del suo quadrante.

Caratterizzato dallo stile Evolution 9, dall’impermeabilità fino a 200 metri e dal colore blu, variante del quadrante nero del modello “Ushio” introdotto nel 2022, questo modello, SLGA023, è l’ultimo orologio subacqueo di Grand Seiko.

Sotto il quadrante si trova il calibro 9RA5, un movimento Spring Drive a carica automatica di nuova generazione con una precisione di ±10 secondi al mese e una riserva di carica di cinque giorni a carica completa.

La cassa del diametro di 43,8 mm e il bracciale sono realizzati in titanio ad alta intensità, del 30% più leggero rispetto all’acciaio, molto resistente alla corrosione e ai graffi. La lunetta girevole unidirezionale in ceramica protegge l’orologio dai graffi, aumentandone la durata nel tempo, e, insieme alle lancette e agli indici, è stata rivestita di Lumibrite per garantire una migliore visibilità al buio.

