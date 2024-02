La collezione Ecoalf autunno inverno 2024 2025 combina stile, comfort e responsabilità ambientale. Attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative come la tintura Dope Dye, la collaborazione con progetti di upcycling e la produzione di capi e accessori completamente vegan, Ecoalf continua a spingere l’industria verso un futuro più verde e circolare.

Da oltre un decennio, Ecoalf si impegna a proteggere le nostre risorse naturali e a coltivare un marchio di lifestyle che pone la sostenibilità al centro di ogni sua creazione. La collezione autunno inverno 2024 2025 è il culmine di questo impegno, con capi e accessori progettati non solo per promuovere un cambiamento positivo ma anche per avvicinarli all’obiettivo di raggiungere il Net Zero entro il 2030. Attraverso l’adozione di pratiche che riducono il consumo di acqua e le emissioni di CO2, Ecoalf si propone di rendere l’industria della moda completamente circolare.

La loro innovazione sostenibile si manifesta nei capi trattati con la tecnologia Dope Dye, un metodo di tintura che miscela il colore direttamente con i pellet di poliestere riciclato, eliminando la necessità di ulteriori trattamenti chimici e il consumo di acqua. I modelli Velan e Lenza rappresentano l’espressione di questa tecnologia, offrendo protezione dal freddo mentre tutelano la nostra risorsa più preziosa: l’acqua. La collezione presenta anche il parka Iceberg, realizzato con filato ricavato dai rifiuti marini, confermando il loro impegno verso una moda 100% vegana.

L’impegno di Ecoalf non si ferma alla produzione di capi sostenibili; per ogni pezzo venduto, viene devoluto il 10% alla Ecoalf Foundation, supportando il progetto Upcycling the Oceans che, grazie al contributo di oltre 4.500 pescatori, ha permesso di rimuovere 1.500 tonnellate di rifiuti dal fondo marino.

Le sneakers Feroealf rappresentano un altro passo avanti: una scarpa quotidiana leggera con una nuova suola Vibram realizzata con ingredienti naturali al 90% e senza l’utilizzo di solventi chimici. Questo modello, insieme agli iconici modelli Alcudia, realizzati con materiali riciclati e vegan, dimostra l’impegno del brand a limitare l’uso di combustibili fossili e a ridurre l’impatto ambientale.

Infine la collezione Puff, composta da borse a tracolla, tote e secchielli, è realizzata in nylon e poliestere riciclato al 100%, ed incarna la filosofia di Ecoalf di unire stile e sostenibilità. Ogni pezzo è progettato per essere una dichiarazione di intenti, parte di una collezione che intreccia il DNA di Ecoalf in ogni dettaglio.

Copyright Image: Sinergon LTD