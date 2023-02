North Sails primavera estate 2023: la nuova collezione North Tech è creata per la vita in città e per il weekend, che unisce lo spirito indomabile dell’oceano al ritmo e ai rigori della vita urbana. Linee pulite, stile versatile e tessuti riciclati caratterizzano questa collezione, che antepone la sostanza allo stile e la funzionalità alla forma.

Accanto a poplin e chambray elasticizzati, vengono scelti tessuti tecnici per garantire l’impermeabilità, l’antivento, la traspirabilità e

l’isolamento termico: poliestere riciclato, maglieria di produzione locale, cotoni organici e riciclati. La collezione utilizza anche Bionic-Finish Eco, la finitura idrorepellente priva di fluoro, Coolmax ricavato da scarti tessili per l’isolamento termico e Solotex, la fibra leggera di origine vegetale scelta per il suo comfort e la sua elasticità.

Ispirata alle forme strutturali e all’ambiente urbano, la collezione celebra la vita in città e la libertà di lasciarsi tutto alle spalle.

La collezione primavera estate 2023 segna anche un altro passo avanti per diventare un brand Ocean Positive; sostenendo l’uso di materiali responsabili e lasciandosi ispirare dai cambiamenti climatici, incoraggia le persone a impegnarsi e a intraprendere azioni concrete per

proteggere l’ambiente e la natura.

North Sails primavera estate 2023: la linea North Tech

Commuter Hybrid è il giubbotto con il corpo in tessuto trapuntato ultraleggero idrorepellente e con le maniche in maglia riciclata elasticizzata. La cerniera centrale è impermeabile a doppio cursore. Entrambe le tasche laterali a filetto sono dotate di cerniere

impermeabili ed il cappuccio è a scomparsa.

Ifuru Tech Vest è in softshell, realizzato con poliestere riciclato misto a microripstop anche questo riciclato. E’ idrorepellente e antivento, la tasca sul petto ha un patch logo quadrato, mentre la stampa riflettente North Sails è sulle spalle. Lo smanicato ha anche due tasche interne con cerniere di sicurezza.

