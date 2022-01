Sixs TS3W CU è la nuova maglia con collo a lupetto e maniche lunghe perfetto per lo sportivo (ciclista, motociclista, runner, etc) durante la sua attività sportiva nel corso della stagione più fredda. Questa maglia è realizzata con un nuovo filato a base di rame che prende il nome di BLAZEFIT. Tuttavia, i risultati in termini di traspirabilità e regolazione della temperatura corporea sono ottimi, così come per l’intimo tecnico da indossare in estate e autunno.

Sixs Blazefit: caratteristiche principali

Il rame presente nel tessuto non crea alcun problema, ma al contrario è un metallo nobile necessario al metabolismo del nostro organismo. Grazie anche alla sua elevata conducibilità termica, accelera il processo di evaporazione del sudore, riduce l’umidità della pelle e mantiene una temperatura corporea costante. Tuttavia, grazie alla sua struttura, il tessuto mantiene una efficacia costante nel tempo, anche dopo moltissimi lavaggi.

Inoltre, combatte i radicali liberi: il rame ha una forte azione antiossidante ed elimina i radicali liberi, fra le cause responsabili dell’invecchiamento. Grazie alla presenza del rame, il tessuto Blazefit presenta notevoli proprietà antibatteriche Il nuovo tessuto Blazefit è così composto: Polypropylene (75%), Polyamide (15%), Elastane (5%), Rame (5%)

Sixs TS3W CU: quando indossarla

La nuova maglia a lupetto con maniche lunghe TS3W CU della linea WARM CU è perfetta per la stagione più fredda ed è adattissima alla pratica di qualsiasi sport outdoor: dalla moto, al ciclismo, dalla motoslitta, sino allo sci e allo snowboard. E’ infine disponibile in nero/rosso nelle taglie dalla XS alla 4XL.

Sixs TS3W CU: Prezzo

La maglia TS3W CU è in vendita online e presso i rivenditori SIXS al prezzo 75,00 € IVA Inclusa.

Maglie termiche SIXS in offerta su Amazon

