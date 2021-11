Archivio fotografico delle bici rubate a Milano e recuperate dai vigili del capoluogo meneghino: è possibile contattare il comune per il recupero.

Arriva l’archivio bici rubate Milano: hai subito il furto della tua bicicletta a Milano? Che ti abbiamo quindi rubato una bicicletta tradizionale, una mountain bike oppure una e-bike non importa, potresti ritrovarla grazie ad un servizio del Comune di Milano.

Il capoluogo meneghino infatti ha creato un archivio fotografico su una pagina Facebook delle biciclette recuperate a seguito di furti, sequestri e altre operazioni. Tuttavia, le due ruote recuperate vengono poi catalogate e rese visibili per essere ritrovate dai legittimi proprietari.

Bici rubate a Milano: come ritrovarle

Come specificato sulla pagina del Comune di Milano, ecco come cercare la propria bicicletta:

sfoglia l’album di biciclette ritrovate;

se riconosci fra ste la tua o quella di una persona che conosci segnatevi il numero di bici;

recupera denuncia del furto, una foto della bici rubata e, possibilmente, una ricevuta d’acquisto o una dichiarazione di vendita;

scrivi a PL.bicirubate@comune.milano.it e ti aiuteranno a ritrovarla.

